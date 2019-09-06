Организация медресе в дагестанском селе привела к конфликту с силовиками

06 сентября 2019, 20:28

Имам из села Новосаситли и ряд местных жителей, недовольные решением о передаче муфтияту медресе, удерживаются силовиками, сообщили источники. Они рассказали, что среди удерживаемых - автор популярного Telegram-канала Расул Асад.

"Расула Асада не отпускают из (отдела одной из силовых структур). Он туда зашел с имамом. Теперь их отказываются выпускать и держат во дворе", - сообщил источник "Кавказского узла". По словам источника, у здания силовой структуры собрались несколько сотен жителей Новосаситли.

Имам из села Новосаситли пришел в отдел силовой структуры из-за конфликта вокруг медресе с Духовным управлением мусульман Дагестана (ДУМД), написал сегодня на своей странице в Facebook председатель коллегия адвокатов "Традиция" Зияутдин Увайсов. "ДУМД решил организовать медресе в селе Новосаситли. Для этой цели было использовано новое медресе хафизов. В селе сторонники ДУМД отсутствуют. <...> Чтобы показать отношение села к данному событию, имам решил провести опрос жителей села", - сообщил Увайсов.

По его словам, представители духовного управления мусульман уговаривали имама не проводить опрос. "Сегодня к селу приехало большое количество полиции - бронированный "Урал" и большое количество машин. Полиция пригласила имама к начальнику (отдела одной из силовых структур), но он отказался ехать до джума (пятничного намаза. - Прим. "Кавказского узла"). После джума-намаза имам поставил перед жителями вопрос: кто поддерживает передачу ДУМД медресе. В мечети ни одного поддерживающего не было. Подавляющее большинство проголосовало против. После этого мнение села было зафиксировано подписями нескольких сотен прихожан", - рассказал Зияутдин Увайсов. Он отметил, что после этого имам и отправился в отдел.

Силовики не выпускают из отделения имама Магомеда Айгубова и еще около двадцати жителей Новосаситли, в том числе основателя Telegram-канала "Спросите у Расула", информировал сегодня канал. "Всех жителей села держат во дворе (отдела одной из силовых структур) уже более шести часов, и их отказываются выпустить", - говорится в публикации, сделанной в 19.34 мск.

На сайтах МВД Дагестана и ДУМД по состоянию на 20.28 мск 6 сентября нет подтверждения информации о том, что имам и жители Новосаситли удерживаются силовиками.