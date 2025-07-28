Муфтият Чечни отчитался о примирении кровников

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В селе Старые Атаги состоялось примирение семей из Дагестана и Чечни, состоявших в кровной вражде после гибели родственника в автоаварии. Муфтият Чечни подчеркнул роль духовенства и властей в примирении кровников.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни периодически отчитываются о примирении семей кровников. В частности, в марте 2024 года стало известно о примирении двух семей, которые конфликтовали из-за убийства, произошедшего четыре года назад. В феврале того же года было объявлено, что в Ачхой-Мартановском районе прошел обряд примирения двух семей, враждовавших из-за убийства человека.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

В селе Старые Атаги 27 июля прошел обряд примирения семей, находившихся в кровной вражде, сообщает в своем телеграм-канале муфтият Чечни.

"Конфликт возник почти год назад после ДТП, в котором по вине Али Магомедова из Дагестана погиб уроженец Чеченской Республики Анзор Гамаев", - поясняется в публикации.

Представители рода и односельчане Магомедова прибыли в Старые Атаги, чтобы попросить прощения у семьи Гамаевых, утверждает ДУМ Чечни. "Родственники погибшего нашли в себе силы простить кровника и пойти на примирение", - указано в сообщении.

В публикации подчеркивается, что руководил процессом примирения заместитель муфтия Чечни, а уладить конфликт кровников "удалось благодаря работе комиссии по примирению враждующих сторон".

По состоянию на 10.55 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария. Муфтият Дагестана в своем телеграм-канале не сообщал о примирении семей кровников.

Напомним, в Чечне в 2010 году была создана комиссия по национальному примирению. 17 октября 2011 года Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, однако на следующий день при Духовном управлении мусульман была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

При этом жители Чечни, столкнувшиеся с работой этой комиссии, отмечали, что примирения происходят в принудительном порядке. В 2007 году, когда была начата активная фаза примирений кровников, муфтият и власти буквально насаждали примирения, отметил политолог Руслан Кутаев . Родственники пойдут на уступку, но временно, подчеркнул он. "Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести", - сказал он "Кавказскому узлу".

Несмотря на декларируемую властями борьбу с обычаем кровной мести, в 2024 году Рамзан Кадыров призвал сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова доказать их непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

В 2019 году один из ближайших соратников Кадырова Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".