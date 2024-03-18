Чеченские власти рапортовали о примирении кровников

18 марта 2024, 03:46

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В селе Майртуп Курчалоевского района прошел обряд примирения двух семей, которые конфликтовали из-за убийства, произошедшего четыре года назад.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни периодически отчитываются о примирении семей кровников. В частности, 5 февраля было объявлено, что в Ачхой-Мартановском районе прошел обряд примирения двух семей, враждовавших из-за убийства человека. 2 января стало известно, что в Надтеречном районе прошел обряд примирения двух семей, враждовавших 18 лет из-за гибели человека.

В Чечне в 2010 году была создана комиссия по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, однако на следующий день при Духовном управлении мусульман Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Убийство, приведшее к кровной вражде, произошло четыре года назад после бытовой ссоры, кровную вражду между ними удалось разрешить благодаря усилиям духовенства и старейшин, сообщило госагенство "Чечня Сегодня" В примирении участвовали председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед Кадыров и заммуфтия Чечни Ансар Хетиев. Потерпевшая сторона "нашла в себе силы простить виновника трагедии", заявил Хож-Ахмед Кадыров., чби слова приводит издание.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Отметим, столкнувшиеся с практикой работы комиссии по примирению кровников жители Чечни рассказывали, что примирения происходят в принудительном порядке.

В 2007 году была начата активная фаза примирений кровников, муфтият и власти буквально насаждали примирения, отметил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Если в данном случае имеется такая же картина, и родственников невинно убиенного заставили мириться <...> они на это пойдут, конечно, но временно. Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что, несмотря на декларируемую властями Чечни борьбу с обычаем кровной мести, в 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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