02 января 2024, 13:49

Власти Чечни рапортовали о примирении семей кровников

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В Надтеречном районе прошел обряд примирения двух семей, враждовавших 18 лет из-за гибели человека, сообщило государственное информагентство "Грозный информ".

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются о примирении семей кровников посредством специально созданной комиссии по примирению. Примирение кровников зачастую происходит под давлением властей, хотя в таких случаях вражда фактически может продолжаться, отметил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Власти Чечни в 2010 году создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, однако на следующий день при Духовном управлении мусульман Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

В Верхнем Науре Надтеречного района состоялось примирение семей кровников. Их конфликт длился 18 лет, его удалось разрешить при участии духовенства и старейшин, сообщило сегодня на своей странице в Instagram* ИА "Грозный информ".

"Бытовая ссора, переросшая в драку, стала смертельной для Апти Турлуева, погибшего от рук Джабраила Мамергова из Малгобека", – сказано в сообщении.

За 2023 год в Чечне урегулировано около 100 конфликтов на почве кровной мести, отметило агентство.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Активная фаза примирений кровников в Чечне была начата в 2007 году, уточнил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Муфтият и власти буквально насаждали примирения. <…> Если в данном случае имеется такая же картина, и родственников невинно убиенного заставили мириться <...> они на это пойдут, конечно, но временно. Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, несмотря на декларируемую властями Чечни борьбу с обычаем кровной мести, в 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Примирения кровников в Чечне укрепили тенденцию отказов от мести", "Серия заявлений о кровной мести в Чечне не встретила противодействия властей", "Примирение кровников в Чечне вызвало споры о законах и адатах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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