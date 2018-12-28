Проповедник из Дагестана открестился от знакомства с подозреваемыми в финансировании боевиков

28 декабря 2018, 01:39

Проповедник из Дагестана Абу Умар Саситлинский, объявленный силовиками организатором финансирования террористов, отверг факт знакомства с другими фигурантами дела. Сбор средств для террористов под предлогом благотворительности был широко распространен в прошлом, но жесткий контроль за банковскими транзакциями и благотворительными фондами подорвал эту практику, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря ФСБ России сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе более 38 млн для боевиков запрещенных в России судом террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Организатором сети для финансовой поддержки террористов силовики назвали мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева), заявив, что средства для террористов собирались под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам через "благотворительные фонды". Сам Саситлинский отверг свою причастность к финансированию террористов. Эксперт общественной организации Free Russia Foundation Денис Соколов ранее обратил внимание, что Саситлинский обвинен в финансировании двух враждующих структур.

26 декабря Мосгорсуд отклонил апелляции защиты подозреваемых на их арест и заменил одной из фигуранток дела, Анжелике Бабан, домашний арест на содержание под стражей - прокуратура настояла, что все подозреваемые должны находиться в СИЗО. Уроженка Чечни Лилия Саидова, заподозренная в финансировании терроризма, три раза перевела деньги младшему брату в Турцию, который позднее был объявлен погибшим в Сирии. Саидова давала объяснения силовикам по этому поводу и не пыталась скрыться, заявили ее адвокаты и родственники.

Мусульманский проповедник Абу Умар Саситлинский отрицает факт знакомства с арестованными в Москве выходцами с Северного Кавказа. "Я не знаком с арестованными людьми и первый раз о них слышу. Я не мог их знать, мы никогда не связывались, не сталкивались. Я в СМИ читал, что арестованные имеют разные взгляды, но ФСБ всех в одну кучу бросила да еще и со мной связала, это нелепо и неправильно”, - сказал проповедник корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Саситлинского, его фонд ведет открытую отчетность и все собранные деньги тратит на строительство колодцев и мечетей. Организация изначально была зарегистрирована в Швеции, но сотрудник, который занимался организационными вопросами, открыл свой фонд в Великобритании, и проповедник перерегистрировал свою организацию там же.

"Сейчас наши представители счета, лицензия - все в Британии. У нас есть два сайта, где мы выставляем отчеты о нашей работе. Невозможно собирать деньги на одно, а потратить на другое - любой человек, который пожертвовал деньги на строительство колодца, потом требует от нас построенного колодца. Все благотворители требуют отчета и результата нашей работы. Если мы соберем деньги на колодец, но построим, например, школу, то нами будут недовольны и больше не будут жертвовать деньги", - сказал он.

Отчеты о результатах работы фонда Абу Умара Саситлинского опубликованы, по словам проповедника, на сайтах rah-ma.org и thelivinghearts.com. На сайте rah-ma.org отчеты публикуютcя в виде фото и видео построенных колодцев и мечетей. Каждому построенному объекту присвоены номер и имя (или несколько имен) благотворителя, который перевел средства на строительство колодца или мечети. Отчетов об объемах собранных средств на сайте нет.

"В Нигере мы построили 3500 колодцев на сумму 210 тысяч евро, 69 мечетей на миллион евро, 30 школ на 300 тысяч евро. В Бангладеше мы построили 1000 колодцев на 350 тысяч евро, там же 75 мечетей на 260 тысяч евро, около 40 школ на 120000 евро. Спонсоры - из Саудовской Аравии, ОАЭ, США, России, европейских стран. Суммы поступают в основном на наш африканский счет, а иногда на европейский счет", - заявил Саситлинский.

Благотворительная деятельность в Европе жестко контролируется

Сбор средств на террористическую деятельность под прикрытием "благотворительных фондов" - достаточно распространенная схема, однако на Западе ее функционирование на сегодняшний день практически исключено, считает полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

По словам Гудкова, сторонники террористических организаций могут по собственной инициативе организовывать сбор средств под предлогом благотворительных целей, но любые благотворительные фонды и банки на Западе находятся под жестким контролем, и финансирование террористических организаций через них невозможно, уверен он. "Сейчас фонды и банки под жестким наблюдением спецслужб, даже в ущерб бизнесу и обычным переводам ужесточили все финансовые операции. Если раньше, в 1990-х годах, можно было без особых проблем и верификации перевести до 50 тысяч долларов в любую точку мира, то сейчас уже все операции на сумму больше 10 тысяч долларов находятся под жестким банковским контролем. Сейчас в Европе, не говоря уже про США, абсолютно невозможно через банки обналичить деньги для террористов или отправить им деньги", - рассказал Гудков.

Деятельность благотворительных фондов в прошлые годы часто служила прикрытием для финансирования террористических организаций, подтвердил кандидат политических наук, специалист в области изучения информационно-коммуникативного измерения терроризма Денис Журавлев.

"Эта схема активно развивалась, например, в 1990-х годах в связи с деятельностью палестинских группировок. Тогда были широко распространены разнообразные благотворительные организации, которые собирали деньги на решение широкого спектра социальных проблем. Какие-то из подобных фондов действительно занимались исключительно благотворительностью, большая же часть спонсировала террористов, хотя и в этом случае некоторые средства могли действительно отправляться на гуманитарные нужды. И ИГ*, и "Ан-Нусра"* используют подобные схемы, данный опыт был признан вполне успешным. Другой вопрос в объемах подобной помощи в общем бюджете организаций, судя по всему, он невелик", - сказал "Кавказскому узлу" Денис Журавлев.

Западные банки активно противодействуют финансированию терроризма, хотя целиком исключать их участие в цепочке - возможно, неумышленное - нельзя, отметил он. "Уже многие десятилетия активно выстраивается система противодействия финансированию терроризма, и западные банки здесь в числе лидеров. Борьба с финансированием терроризма, в том числе через подложную "благотворительность", ведется достаточно успешно. Не будем также исключать используемую на Ближнем Востоке неформальную финансовую систему "хавалы" - достаточно средствам попасть в одну из ее точек, и далее отследить их будет весьма проблематично", - сказал Денис Журавлев.

Практика сбора денег для террористов под видом благотворительности была распространена в 1990-х годах, указала координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина. "Такая практика распространилась с появлением различных религиозных проповедников, в том числе и исламских, но уже в 2000-х годах все эти фонды и организации были ликвидированы. Сейчас у многих подобных фондов нет возможности финансировать что-либо за пределами своей оперативной деятельности, действует очень много ограничений", - сказала Амелина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее информации, в меньших масштабах сбор средств для финансирования террористов еще ведется, несмотря на жесткий контроль. "Многие отправляют деньги не через банки, а через реальных людей, которые передают средства террористам, то есть финансирование осуществляется без перемещения денег по банковским счетам. Тем не менее, иногда деньги отправляются через банки, в качестве цели указывается "благотворительность", а банки не всегда проверяют, действительно ли деньги идут на благотворительность. В масштабах всего мира не каждый банковский перевод отслеживается", - отметила Амелина.

"Кавказский узел" отслеживает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.