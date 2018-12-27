Защита Лилии Саидовой рассказала о причинах ее преследования

27 декабря 2018, 01:41

Уроженка Чечни Лилия Саидова, заподозренная в финансировании терроризма, три раза перевела деньги младшему брату в Турцию, который позднее был объявлен погибшим в Сирии. Саидова давала объяснения силовикам и не пыталась скрыться, содержание матери четверых детей под стражей неоправданно, заявили ее адвокаты и родные.

Как информировал "Кавказский узел", Мосгорсуд сегодня отказался смягчить меру пресечения для уроженки Чечни Лилии Саидовой и еще троих выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Подозреваемая Анжелика Бабан первоначально была отправлена по решению суда под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием, но прокуратура настояла на ее аресте. Всего по делу арестованы семь человек: три женщины - Саидова, Бабан и Байсарова - и четверо мужчин с фамилиями Байсаров, Саадаев, Мусаев и Рамазанов.

ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Следствие потребовало арестовать всех задержанных.

В сегодняшнем заседании Лилия Саидова участвовала по видеосвязи. Защита уроженки Чечни просила суд приобщить к материалам дела поручительство матери подозреваемой Бэлы Саидовой, но судья сослалась на технические ошибки в оформлении документа и отказалась удовлетворить это ходатайство, сообщил присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

Защитник Лилии Саидовой Сулейман Ибрагимов просил смягчить ей меру пресечения. Мать Саидовой указывала в документе, что владеет квартирой в ближнем Подмосковье и готова передать право пользования ею своей дочери для отбывания домашнего ареста. Выводы суда, изложенные в постановлении о заключении Саидовой под стражу, не соответствуют фактическим обстоятельствам, заявил адвокат.

Защита Саидовой уверена, что против нее неправильно применена норма Уголовного кодекса в новой - от 29 декабря 2017 года - редакции. "Как следует из материалов следствия, Саидову подозревают в "финансировании терроризма" в период с 2015 года по настоящее время. Однако последний денежный перевод, который по мнению оперативников, попадает под уголовное преследование, датируется сентябрем 2017 года. Защита считает, что дело может быть возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК России в редакции 2009-10 годов", - пояснил Ибрагимов.

Адвокат уточнил, что в прежней редакции это преступление еще не относилось к "особо тяжким", а обвинение ссылается именно на тяжесть вменяемого преступления, настаивая на содержании Саидовой под стражей. Второй адвокат Инара Багдасарян просила суд принять во внимание наличие у Саидовой маленьких детей.

Саидова была задержана 11 декабря в доме своих родственников в Урус-Мартане и доставлена в Москву, в момент задержания женщины с ней находились четверо ее детей.

Лилия Саидова поддержала доводы своих защитников и попросила не разлучать ее с детьми, которые очень нуждаются в ней. Представитель прокуратуры выступил против изменения меры пресечения, ссылаясь на "законные и обоснованные доводы" следствия - по мнению следователей, Саидова может скрыться от следствия и суда, утаить доказательства, повлиять на свидетелей или иным образом повлиять на расследование. Судья удалилась в совещательную комнату, но почти сразу вернулась и огласила резолюцию решения - отказать защите Саидовой в удовлетворении апелляции.

Наряду с апелляцией адвокатов Саидовой Мосгорсуд рассмотрел сегодня представление прокуратуры, которая обжаловала решение Черемушкинского райсуда о домашнем аресте другой подозреваемой, Анжелики Бабан. Прокуратура не согласилась с мерой пресечения для Бабан, заявив о необходимости изолировать ее, и суд пошел навстречу прокурору, не требуя дополнительных доводов в пользу такой необходимости, сообщил адвокат Бабан Геннадий Сорокин.

"Прокурор настаивал, что статья, по которой подозревается Бабан, особо тяжкая и там нет альтернативы лишению свободы, и значит, требуется заключить её под стражу. Мы возразили, что она пока лишь подозревается, и, возможно, следствие не усмотрит ее вины в инкриминируемом преступлении. Также прокурор приводил обычные в этом случае аргументы, что Бабан может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, укрыть вещественные доказательства и прочее. Мы не согласны с этим, потому что она под домашним арестом и контролируется судебными приставами, со стороны которых никаких нареканий к ее поведению не было. В доме был обыск, и все, что можно было забрать по делу, изъяли. Также у прокуратуры был довод, что у Бабан нет "социальных связей" - имеется в виду, что она не замужем и детей у нее нет, но она ведь живет с семьей, с бабушкой и мамой, у нее также есть тетя и племянники. Судья выслушала аргументы прокурора и возражения, но отменила домашний арест. На мою подзащитную в зале суда надели наручники и отвезли в СИЗО", - рассказал Сорокин корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, судья зачитала только резолютивную часть своего постановления, и неизвестно, какие доводы прокурора она приняла. Адвокат Сорокин намерен обжаловать это решение, отметив, что Бабан могут предъявить обвинение еще до окончания срока ареста.

Адвокат еще одного фигуранта дела, Рамазанова, подтвердил, что жалобу на его арест Мосгорсуд сегодня также отклонил. Ответить на вопросы по существу дела защитник Рамазанова отказался.

Саидова помогала деньгами младшему брату



Силовики допрашивали Лилию Саидову, как только у них возникли вопросы к ее денежным переводам, и женщина давала подробные объяснения, не пытаясь скрыться, отметила адвокат Инара Багдасарян.

"Ее уже допрашивали полтора года назад в ФСБ по Чечне, и тогда, и сейчас она давала развернутые показания. Прошу суд учесть, что она многодетная мать, что у Саидовой очень маленькие дети, которым ее отсутствие наносит психологические травмы. Прошу ради этих детей отпустить ее из-под стражи", - сказала адвокат во время судебного заседания.

Адвокат Сулейман Ибрагимов пояснил, что основанием возбуждения дела в отношении Саидовой стали три денежных перевода в Турцию с ее банковской карты.

"Она не отрицала, [что сделала] три перевода брату на его нужды, когда он находился в Турции. Однако в постановлении Черемушкинского суда о мере пресечения Саидовой есть ссылка на других фигурантов дела, без изоляции которых от общества следствие не может быть эффективным. С другими фигурантами дела, в частности с Мусаевым, Саидова не знакома, и между ними не было денежных переводов", - отметил адвокат.

Родственники Лилии Саидовой опечалены ее арестом и недоумевают, что дело о финансировании терроризма возникло после ее исчерпывающих объяснений силовикам. Саидову допрашивали по поводу денежных переводов младшему брату, который сейчас числится погибшим в Сирии.

"Я думаю, что следствие торопится с выводами. Моя дочь — врач-стоматолог, работала в поликлинике в Москве, в последний год жила в Чечне, была в декрете. Она и работала-то в перерывах между декретными отпусками. У нее четверо детей, младшему год и пять месяцев, сейчас она в разводе. Я сам врач, сейчас на пенсии. Мы - уважаемая семья, прадед дочери по матери — Герой Советского Союза, звание он получил на фронтах Великой Отечественной войны. Неужели есть такая необходимость - содержать мою дочь под стражей?" - посетовал отец Лилии Султан Саидов корреспонденту "Кавказского узла".

Детали дела Лилии Саидовой, озвученные защитой и родственниками, сопоставимы с обстоятельствами дела уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, осужденного на семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной в России судом террористической организации ИГ*.

Работая в Москве, Нурмагомедов переводил деньги младшему брату Марату, который уехал в Сирию. Защита Нурмагомедова и он сам доказывали, что деньги переводились Марату только на личные нужды - узнав, что брат тратит полученные средства на предметы военного назначения, Шамиль наотрез отказался отправлять ему деньги снова и других переводов ему не делал. Верховный суд России 27 апреля оставил в силе приговор Нурмагомедову.

В ноябре был осужден на три года отец Шамиля и Марата Казим Нурмагомедов, который прикладывал большие усилия для вызволения сына с территории ИГ* и смог в итоге помочь ему. Ранее "Кавказский узел" опубликовал интервью с Казимом Нурмагомедовым "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*.

"Кавказский узел" отслеживает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.