Мосгорсуд отклонил жалобу чеченки на арест по делу о финансировании террористов

26 декабря 2018, 17:47

Уроженка Чечни Лилия Саидова, арестованная в числе других подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков, оставлена под стражей по решению Московского горсуда. Защита просила для нее домашний арест.

Как информировал "Кавказский узел", Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря арестовал шестерых из семи выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Арестованы две женщины - Байсарова и Саидова, и четверо мужчин с фамилиями Байсаров, Саадаев, Мусаев и Рамазанов. Еще одна подозреваемая по делу, Анжелика Бабан, была отправлена по решению суда под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием.

ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Следствие потребовало арестовать всех задержанных.

Защита 30-летней Лилии Саидовой ходатайствовала о смягчении меры пресечения и переводе женщины под домашний арест. Саидова была задержана 11 декабря в доме своих родственников в Урус-Мартане и доставлена в Москву, в момент задержания женщины с ней находились четверо ее детей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Расследование дела о финансировании террористов ведет следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы. Саидова подозревается в содействии террористической деятельности (часть 1.1, статьи 205.1 УК России), данная статья предполагает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Судья Мосгорсуда выслушала краткие аргументы сторон и оставила в целом без изменения решение о заключении под стражу, определив лишь срок истечения ареста Саидовой - 20 января. Адвокаты уроженки Чечни намерены подавать кассацию.

«Мы хотим подать кассацию, хотя не уверены, что успеем. Полный текст решения Мосгорсуда об отказе в удовлетворении нашей жалобы будет готов, скорее всего, после новогодних каникул, а там уже наступит срок продления меры пресечения», - сказал адвокат Саидовой Сулейман Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

На сегодняшний день арестованы все семеро подозреваемых, в том числе Анжелика Бабан, которой суд первоначально определил домашний арест. По представлению прокурора, который заявил о необходимости полной изоляции подозреваемой, суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу.

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*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.