Подозреваемая в финансировании боевиков на Северном Кавказе заключена под стражу

Мосгорсуд постановил перевести из-под домашнего ареста в СИЗО уроженку Северного Кавказа Анжелику Бабан, подозреваемую в сборе средств на финансирование боевиков.

Как информировал "Кавказский узел", ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Черемушкинский районный суд Москвы заключил под стражу шестерых из семи задержанных, в том числе двоих женщин, Байсарову и Саидову, а Анжелику Бабан суд отправил под домашний арест.

Сегодня Мосгорсуд уточнил срок ареста четверым обвиняемым. Они останутся под стражей до 20 января 2019 года, а не до 21 января, как говорилось в постановлении Черемушкинского суда. Обвиняемую Анжелику Бабан перевели из-под домашнего ареста под стражу.

Суд оставил без удовлетворения жалобы на арест Саидова, Мусаева и Байсарова. Адвокат подозреваемого Саадаева, также просивший отпустить его под домашний арест, пояснил, что имеет квартиру в Москве, и это даже указано в материалах дела. "Однако следующей строкой идет предложение о невозможности избрания домашнего ареста в связи с отсутствием жилья в Москве", - процитировало адвоката издание.