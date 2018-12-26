26 декабря 2018, 16:57

Подозреваемая в финансировании боевиков на Северном Кавказе заключена под стражу

Мосгорсуд постановил перевести из-под домашнего ареста в СИЗО уроженку Северного Кавказа Анжелику Бабан, подозреваемую в сборе средств на финансирование боевиков.

Как информировал "Кавказский узел", ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Черемушкинский районный суд Москвы заключил под стражу шестерых из семи задержанных, в том числе двоих женщин, Байсарову и Саидову, а Анжелику Бабан суд отправил под домашний арест.

Сегодня Мосгорсуд уточнил срок ареста четверым обвиняемым. Они останутся под стражей до 20 января 2019 года, а не до 21 января, как говорилось в постановлении Черемушкинского суда. Обвиняемую Анжелику Бабан перевели из-под домашнего ареста под стражу.

Суд оставил без удовлетворения жалобы на арест Саидова, Мусаева и Байсарова. Адвокат подозреваемого Саадаева, также просивший отпустить его под домашний арест, пояснил, что имеет квартиру в Москве, и это даже указано в материалах дела. "Однако следующей строкой идет предложение о невозможности избрания домашнего ареста в связи с отсутствием жилья в Москве", - процитировало адвоката издание.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) и "Джабхат-ан-Нусра" признаны террористическими организациями и запрещены в России судом.

Примечание:

"Защиту Алиевой и Шилихиной возмутил допрос не знавшего их свидетеля", "Суд отказался перевести Нурмагомедова под домашний арест", "Защита Нурмагомедова сочла неэффективной работу следователей".

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