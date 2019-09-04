04 сентября 2019, 05:05

Супруге Гаджиева отказано во встрече с ним в СИЗО

Дана Сакиева, жена арестованного по делу о финансировании терроризма редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, которая также является его общественным защитником, не смогла встретиться с ним в СИЗО. Ранее Сакиева встречалась с супругом в СИЗО шесть раз, однако эти свидания пресс-служба УФСИН по Дагестану внезапно назвала нарушением.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей по делу о финансировании терроризма с 18 июня. Он назвал дело сфальсифицированным. По мнению учредителя издания Магди Камалова, Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику. Дело основано на показаниях одного подозреваемого, который при этом прямо не обвиняет журналиста в преступлении, уточнил адвокат. 29 августа Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить жалобу на продление ареста Гаджиеву.

Жена журналиста Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева не смогла добиться встречи с ним в следственном изоляторе Махачкалы, сообщил 3 сентября "Черновик".

Пресс-служба УФСИН по Дагестану сообщила изданию, что допуск к обвиняемому иного лица, кроме адвоката, на стадии досудебного производства запрещен, несмотря на то, что Дана Сакиева является общественным защитником мужа.

Ранее Сакиева встречалась с супругом в СИЗО шесть раз, однако эти свидания ведомство назвало нарушением, при этом заявив, что "ей шли на встречу". 

Напомним, что правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России. Его обвинили по делу о финансировании терроризма из-за единственной публикации о благотворительности Исраила Ахмеднабиева, которого в момент выхода статьи ни в чем противозаконном не подозревали, рассказал сотрудник ПЦ "Мемориал" Вячеслав Ферапошкин на пресс-конференции в Москве. 22 августа "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным и потребовал освободить его.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. С подробностями можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Примечание:

"Вернувшаяся из Сирии жительница Дагестана осуждена на восемь лет", "Бельгия выдала обвиняемого в причастности к ИГ* дагестанца", "Представители диаспоры рассказали о массовых задержаниях в Турции выходцев с Северного Кавказа".

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