Абдулмумин Гаджиев оставлен под арестом

29 августа 2019, 17:46

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить жалобу на продление ареста редактору "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву. Журналист пожаловался на ограничение общения с адвокатом.

Как информировал "Кавказский узел", редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под стражей по делу о финансировании терроризма. Гаджиев заявил о фальсификации дела. Журналист пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, убежден учредитель издания Магди Камалов. Дело основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, уточнил адвокат. 22 августа "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным и потребовал освободить его.

Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России. Его обвинили по делу о финансировании терроризма из-за единственной публикации о благотворительности Исраила Ахмеднабиева, которого в момент выхода статьи ни в чем противозаконном не подозревали, рассказал сотрудник ПЦ "Мемориал" Вячеслав Ферапошкин на пресс-конференции в Москве. Если Гаджиева осудят, к любому журналисту в России будет применяться "обратная сила" закона, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Сегодня Верховный суд Дагестана оставил в силе постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении Гаджиеву ареста до 13 сентября, со ссылкой на представителя высшей судебной инстанции республики передал ТАСС. Решением суда под стражей оставлен и директор благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, информировали сегодня "Кавказ.Реалии".

Абдулмумин Гаджиев заявил суду, что в СИЗО ограничивается его общение с адвокатами. По словам Гаджиева, другие заключенные по аналогичному обвинению могут разговаривать с адвокатами до часа в день, а ему и Кемалу Тамбиеву выделяют лишь по 10 минут. Кроме того, Гаджиев пожаловался, что к нему не доходят газеты. По словам Гаджиева, за все время ареста единственное следственное мероприятие провели 28 августа, и заключалось оно в анализе крови. Он заявил, что на Кемала Тамбиева оказывается давление с целью вынудить его подтвердить показания, данные под пытками.

Районным судом было нарушено право Гаджиева на защиту, сказал адвокат Ринат Гамидов. Адвокат пояснил, что следователь не уведомил его надлежащим образом, и он не смог принять участие в процессе. В ответ следователь сослался на то, что Гамидов не участвует в деле. Гамидов также заявил, что следствие не удовлетворяет его ходатайство об очной ставке Гаджиева и Кемала Тамбиева. Доказательств того, что Гаджиев может скрыться и воздействовать на ход процесса, в материалах дела нет, а потому нет и необходимости в столь строгой мере пресечения, как заключение под стражу, указал адвокат в суде. Несмотря на доводы защиты, судья оставил жалобу без удовлетворения.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. С подробностями можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги Гаджиева неоднократно проводили одиночные пикеты с требованием освободить журналиста. При этом Минюст Дагестана отклонил десятки уведомлений о массовых акциях в поддержку Гаджиева. Своими отказами ведомство ретранслировало позицию властей и силовиков, считают активисты и друзья журналиста.