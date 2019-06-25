Коллеги Гаджиева сочли политическими отказы согласовать митинг в его поддержку

25 июня 2019, 18:11

Тремя отказами согласовать митинги в поддержку арестованного Абдулмумина Гаджиева Минюст Дагестана ретранслировал позицию властей и силовиков, сочли активисты и друзья журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги решили провести митинг в поддержку Гаджиева 30 июня. Однако 19 июня Минюст Дагестана отказал в проведении акции, заявив, что на площади Ленина в Махачкале запрещено проведение публичных мероприятий. 21 июня в Минюст была подана новая заявка – на проведение митинга в поддержку Гаджиева 7 июля в парке имени 50-летия Октября в Махачкале. 24 июня ведомство сообщило, что территория парка в этот день отведена под другое мероприятие.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Сам он заявил о фальсификации дела. Коллеги Гаджиева с момента его задержания 14 июня проводят акции с требованием освободить его. Эти акции проходят в форме одиночных пикетов.

Как рассказали в общественном комитете, созданном в поддержку журналиста Гаджиева, 21 июня в Минюст Дагестана было подано две заявки на митинги 7 июля. В одной заявке местом проведения акции был указан парк имени 50-летия Октября в Махачкале, в другой - площадь Ленина в столице Дагестана. 24 июня заявители получили отказ и на согласование митинга на площади Ленина. В своем ответе активистам ведомство вновь указало, что на площади Ленина в Махачкале запрещено проведение публичных мероприятий, так как там расположены органы власти.

Власти опасаются резонанса от митинга, уверены инициаторы митинга

Один из заявителей митинга в поддержку Абдулмумина Гаджиева 7 июля, журналист Идрис Юсупов назвал основной причиной отказа согласования митингов Минюстом Дагестана возможность публичного мероприятия собрать большое количество людей, сочувствующих и поддерживающих арестованного журналиста.

"Мы считаем, что может прийти большое количество людей из самых разных слоев общества, разных взглядов и выразить Гаджиеву свою поддержку. Вот это может быть главной причиной запрета", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

Он не исключил политических мотивов в отказе Минюста и считает, что региональные власти не заинтересованы в том, чтобы большое количество людей в рамках публичного мероприятия поддержало Абдулмумина Гаджиева. "Власти на самом деле не хотят, чтобы публично такая позиция прозвучала. Очень многие люди готовы выступить в поддержку Абдулмумина, в том числе и на митинге тоже. [Власти] просто не хотят дать такой информационный повод, который вызовет ещё больший резонанс в обществе", - пояснил Юсупов.

После трёх отказов в согласовании митинга в поддержку Абдулмумина Гаджиева у организаторов появилось подозрение, что данные отказы политически мотивированы, заявил и один из организаторов публичного мероприятия, юрист Арсен Магомедов.

"Окончательная ясность появится тогда, когда мы получим ответ на последующие заявки", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Магомедов.

Министерство юстиции Дагестана, по мнению Магомедова, является "ретранслятором" решения властей. Мероприятия, подобные митингу в поддержку Абдулмумина Гаджиева, а также иные публичные мероприятия негативно отражаются на имидже региональных властей, отметил он. "Публичные мероприятия, проводимые в регионах, негативно влияют на кремлевский рейтинг руководства этих регионов, и власти всячески пытаются избежать проведения этих митингов. Любой митинг, проводимый в регионе, негативно сказывается на руководстве этого региона", - отметил Магомедов. Юрист также уверен, что в случае согласования митинга его посетит большое количество жителей республики.

Митинг в поддержку Гаджиева соберет много участников, считают друзья журналиста

Друзья и знакомые Абдулмумина Гаджиева также посчитали решение об отказе в проведении митинга в поддержку журналиста политически мотивированным.

"Власти видят серьезную общественную поддержку, выражаемую жителями республики Абдулмумину Гаджиеву, и поэтому не согласовали митинг. В случае с Минюстом он лишь является транслятором решения об отказе, которое было принято, вероятнее всего, силовым блоком", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" друг Гаджиева Саид Алиев.

По его мнению, на митинг в поддержку журналиста готовы прийти даже те, кто не разделяет взгляды и веру Гаджиева. "Люди, самые разные, выражают солидарность. Многие ждут это мероприятие", - рассказал Саид Алиев. Он уверен, что истинная мотивация отказов в согласовании митингов - "оградить региональные власти от негатива и рейтинговых потерь, не дать этой теме вылезти в новости".

Любого рода митинги, где могут прозвучать требования к региональной и федеральной власти вне зависимости от причины проведения по умолчанию находятся в республике под запретом, считает друг Гаджиева Магомед, который также убежден, что в случае согласования митинга в поддержку журналиста его посетит большое количество людей. "Уверен, что будет много участников. У организаторов получится собрать нужное количество", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед.

С ним согласен и другой друг Гаджиева Амир. Ведомство может "ретранслировать [заранее принятое иными структурами] решение", считает он. "Либо они сами отказали, понимая, что их коллеги [из силовых ведомств] хотят человека закрыть, и не стали им перечить и отказали [в проведении митинга], либо они ретранслируют чужое решение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Амир.

Желание препятствовать проведению данного митинга не связано с личностью Гаджиева, а, скорее, связано с тенденцией запрета на митинги в стране, считает мужчина. "Любая гражданская активность: защита прав людей, выступление против пыток, за улучшение жизни – в последнее время воспринимается российской властью как жест агрессии в свой адрес", - отметил Амир.

Адвокат обжаловал решение суда об аресте Гаджиева

На данный момент никаких следственных действий с участием Гаджиева не ведется, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Арсен Шабанов.

По его словам, вынесенное Советским районным судом Махачкалы решение об аресте Гаджиева обжаловано. Адвокат ожидает назначения заседания по своей жалобе в Верховном суде Дагестана.