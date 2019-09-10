Минюст Дагестана счел митинги в поддержку Гаджиева угрозой массовых беспорядков

10 сентября 2019, 18:04

Общее число отказов в согласовании митингов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева достигло 209. Минюст Дагестана ранее ссылался на другие запланированные мероприятия, а теперь утверждает, что критика правоохранительных органов на митинге приведет к беспорядкам, сообщил юрист инициативной группы Армен Магомедов. Активисты заявили, что будут подавать еще больше заявок.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Верховным судом Дагестана были рассмотрены пять апелляционных жалоб от инициативной группы в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Суд признал законными отказы Минюста согласовать проведение митингов.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. С подробностями можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Сторонники журналиста получили 209 отказов в согласовании протестного митинга в его поддержку, рассказал адвокат Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". "Подали 105 исков и 80 апелляционных жалоб. Все результаты отрицательные, кроме одного решения. Общее количество людей, не допущенных к митингам - 306850 человек. Мы подаем по 35 заявок в неделю. С этой недели планируем подавать по 42 заявки", - отметил Магомедов.

По его словам, Минюст Дагестана, который ранее обосновывал невозможность проведения митингов различными запланированными мероприятиями, решил изменить мотивировку отказов. "Отказы раньше были в основном по причине занятости площадок (марафоны, фестивали и т.п.). Сейчас - из-за наличия угроз. Мол, из-за критики правоохранительных органов участники митинга могут впасть в особое психологическое состояние и начать нарушать закон", - рассказал Магомедов.

Он отметил, что в мэрию Махачкалы активисты заявки на митинги не подают. "Дело общереспубликанской значимости, и на митинг хотят прийти больше 500 человек", - пояснил Магомедов.

Жители Дагестана заявили о попрании властями свободы собраний

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Дагестана сочли отказы Минюста подавлением права на свободу собраний. "Это общероссийская тенденция. Не позволять говорить, не позволять собираться, не позволять обмениваться даже ссылками, не позволять думать, дышать, носить "неправильные" футболки и прогуливаться в "неправильных" местах. Дозволено только тихо спать, лупать глазами и ходить под себя", - полагает дагестанская журналистка Светлана Анохина.

Отказы обусловлены страхом власти "предоставить обществу механизм выражения свободы слова", считает админ Telegram-канала "ГОДЕКАН" Халид Омаров. "Граждане страны и республики находятся в промежуточном состоянии. С одной стороны, понимая, что система загнала их в тупик, а с другой - осознавая, что наверняка есть инструменты выхода из оного. Чиновники понимают, что митинги, если их допустить, откроют народу мощный инструмент выражения свободы слова", - указал Омаров.

Дело Абдулмумина Гаджиева является ярким доказательством негативной трансформации правоохранительных структур республики, факты нарушения закона силовиками "принимают чудовищные размеры", считает правозащитник Джамбулат Гасанов. "Властные структуры Дагестана <...> препятствуют трансляции все более набирающих обороты протестных настроений в нашем обществе. Это свидетельствует о назревающем политическом кризисе в дагестанской власти и по России в целом. Мы все являемся свидетелями того, что нормы права попираются до мерзкого и гнусного предела, ни во что не ставятся", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти боятся диалога с обществом, считает махачкалинец Гасан Чанхиев. "Отказывают в проведении митинга в поддержку Абдулмумина Гаджиева по принципу «не выносите сор из избы», чтобы Москва не увидела. Но здесь есть одно «но». Мы, народ Дагестана, с ними (руководством Дагестана. - Прим. "Кавказского узла") не семья и даже не соседи! Им не понять нашу боль. Мы для них никто, поэтому сор выносить надо. Диалога нет, и они не хотят говорить с народом, услышать его тревоги", - сказал Чанхиев.

Житель Махачкалы Заур Шамсудинов усомнился в правдивости официальных мотивировок отказов. "Отказывают в проведении митинга, потому что у вымышленных ремесленников, марафонцев, орнитологов, эндокринологов больше прав, чем у реальных людей. И они «заняли» все доступные площадки на годы вперед", - резюмировал Шамсудинов.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Напомним, что редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей по делу о финансировании терроризма с 18 июня. 3 сентября супруга Гаджиева Дана Сакиева не смогла встретиться с ним в СИЗО. Ранее Сакиева встречалась с супругом в СИЗО шесть раз, однако эти свидания пресс-служба УФСИН по Дагестану внезапно назвала нарушением.