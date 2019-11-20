Одиночный пикет в поддержку Абдудмумина Гаджиева в Махачкале. 18 ноября 2019 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

20 ноября 2019, 22:26

Суд принял сторону группы поддержки Гаджиева в тяжбе с Минюстом Дагестана

Кассационный суд отменил решения дагестанских судов, отказавших в согласовании пикетов в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Юрист также сообщил, что ответ Минюста региона признан неправомерным, поэтому активисты намерены подавать новые заявки на публичные акции.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Дагестана отклонил все заявки на массовые акции в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, но одиночные пикеты проводятся регулярно. Отказы ведомства оспариваются активистами в судах. По данным на 22 октября, активисты получили 494 отказа на 532 поданных уведомлений о проведении публичных акций, остальные еще рассматривались; также было подано 58 кассационных жалоб, 151 апелляционная жалоба на решения судов и 174 иска по отказам в согласовании митингов.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. По данному делу также арестован Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. Защита Гаджиева анонсировала обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой на "безосновательный арест" журналиста. Адвокаты и сам обвиняемый раскритиковали следствие за вялотекущее расследование дела.

На сегодняшнем заседании Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске удовлетворил апелляцию группы поддержки Абдулмумина Гаджиева и отменил решения Советского райсуда Махачкалы и Верховного суда Дагестана об отказе в согласовании митинга в поддержку арестованного корреспондента и против фабрикации уголовных дел, со ссылкой на автора жалобы, юриста Марата Исмаилова сообщает издание «Кавказ. Реалии».

"Решения дагестанских судов отменили, вынесли новое решение, которым отказ Минюста (Дагестана) в согласовании митинга признали незаконным", – сообщил Исмаилов, уточнив, что отказ ведомства был связан со справкой центра противодействия экстремизму МВД по региону, в которой говорилось об «особом психологическом настрое» участников митинга, что может привести к беспорядкам во время акций.

Ранее Минюст Дагестана отказал в проведении акций в поддержку Гаджиева, сославшись на наличие угроз, сообщил 10 сентября адвокат Арсен Магомедов. "Мол, из-за критики правоохранительных органов участники митинга могут впасть в особое психологическое состояние и начать нарушать закон", - рассказал Магомедов.

Минюст республики не вправе обращаться в центр противодействия экстремизму перед согласованием акции, и «никакой угрозы митинг не представляет», процитировал юрист текст апелляции. «В Минюсте (Дагестана) раньше указывали, что «сейчас не получается, подайте через неделю»  и т д. Суд кассационной инстанции указал, что так делать нельзя, и они должны указывать конкретное время и место», – цитирует сегодня Исмаилова газета «Черновик» на своем сайте.

По словам юриста, сегодняшнее решение может привести к отмене ещё порядка 60-ти решений, находящихся на рассмотрении в Верховном суде республики. «Мы будем снова подавать уведомления и посмотрим, делает ли Минюст для себя какие-то выводы»,  - сообщил юрист, добавив, что воспрепятствование в проведении публичных мероприятий наказывается в рамках Административного и Уголовного кодексов, а также гражданско-правовым путём через «подачу исков о компенсации морального вреда за нарушение права на свободу собраний организаторов митинга».

Исмаилов также отметил, что на суде представители Минюста региона отказались от примирения и заявили, что они приняли правильное решение по уведомлениям о проведении пикетов. «Мы всего подали около 180 исков и столько же апелляционных жалоб, в половине из них суд отказал нам», – приводит слова Исмаилова издание «Молодежь Дагестана».

На сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске на 22.10 мск сегодня нет информации по жалобам группы поддержки Абдулмумина Гаджиева.

Напомним, что правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Гаджиева обвинили по делу о финансировании терроризма из-за единственной публикации о благотворительности Исраила Ахмеднабиева, которого в момент выхода статьи ни в чем противозаконном не подозревали, рассказал сотрудник ПЦ "Мемориал" Вячеслав Ферапошкин на пресс-конференции в Москве. Если Гаджиева осудят, к любому журналисту в России будет применяться "обратная сила" закона, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов.

О журналисте Абдулмумине Гаджиеве и о том, почему за него вступились коллеги, "Кавказский узел"  подготовил материал "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

 

Примечание:

"Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

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