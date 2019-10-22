Группа поддержки Гаджиева обжаловала отказы суда в проведении акций

22 октября 2019, 22:47

Инициативная группа подала сегодня две апелляционные жалобы на отказ Советского райсуда согласовать акции в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Журналист свою вину не признает. 15 октября суд в Махачкале продлил содержание Гаджиева под стражей до 13 ноября. 16 октября Конституционный суд Дагестана рассмотрел жалобу юриста Арсена Магомедова и журналиста Идриса Юсупова, которые обжаловали отказ в согласовании акций в поддержку арестованного журналиста.

Правозащитники считают дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Сегодня инициативная группа подала две апелляционные жалобы на отказы Советского райсуда в удовлетворении административных исков. Активисты заявили о проведении митингов в поддержку журналиста 23, 24 и 25 октября и по каждой дате получили отказы с разными формулировками, после чего обжаловали их в суде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Арсен Магомедов.

Он рассказал, что инициативная группа коллег и друзей Абдулмумина Гаджиева еженедельно подает по 48 уведомлений о проведении публичных акций в его поддержку. По словам Магомедова, к сегодняшнему дню подано 532 уведомления о проведении публичных акций, и активисты получили 494 отказа, 48 уведомлений пока на рассмотрении. Также подано 58 кассационных жалоб, из них 16 уже поступило в Пятигорск, но они пока не приняты; 151 апелляционная жалоба на решения судов и 174 иска по отказам в согласовании митингов, рассказал юрист.

Магомедов сообщил, что каждый день подается по семь уведомлений о проведении публичного мероприятия в поддержку Абдулмумина Гаджиева и как минимум по одному иску в связи с отказом Минюста согласовать публичное мероприятие, и по одной апелляционной жалобе на отказ удовлетворения исковых требований.

Цель активистов не в том, чтобы увеличивать количество апелляционных и кассационных жалоб, а добиться согласования публичного мероприятия в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов.

По словам Юсупова, Советский районный суд уже стал рассматривать некоторые административные иски инициативной группы к Минюсту Дагестана в нерабочее время, поскольку их слишком много. Он заявил, что подача активистами исков и жалоб не прекратится, пока не будут согласованы акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев, и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".