Пикеты коллег Гаджиева встретили одобрение махачкалинцев

25 ноября 2019, 21:53

Многие жители Дагестана выражают поддержку арестованному журналисту Абдулмумину Гаджиеву и его семье, но в одиночных пикетах за его освобождение участвуют лишь несколько человек. Люди боятся стать обвиняемыми по сфабрикованному делу вслед за Гаджиевым, считает учредитель «Черновика» Магди Камалов.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Сам журналист вины не признает. 12 ноября суд в Махачкале продлил арест журналиста до 13 января 2020 года. Под арестом оставлены и другие обвиняемые по делу о финансировании терроризма - Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов.

Правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят пикеты в его поддержку. Защита Гаджиева анонсировала обращение в Европейский суд по правам человека с жалобой на "безосновательный арест" журналиста. Адвокаты и сам обвиняемый раскритиковали следствие за вялотекущее расследование дела.

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева провели сегодня серию одиночных пикетов на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале, где расположен комплекс зданий МВД и УФСБ Дагестана. Одиночные пикеты проводились в течение часа, участники акции потребовали освободить журналиста и прекратить его уголовное преследование, сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Акцию посетили журналисты еженедельника "Черновик", в котором работал Гаджиев, и журналисты других изданий. Всего на месте пикетов присутствовали 10 человек, трое из них лично поучаствовали в пикетировании.

Участник пикета, учредитель «Черновика» Магди Камалов выразил надежду, что после решения пятого Кассационного суда в Пятигорске о признании отказов Минюста в согласовании митингов в защиту Абдулмумина Гаджиева незаконными, сторонники арестованного журналиста смогут согласовать массовую акцию в его защиту.

Минюст Дагестана отклонил все заявки на массовые акции в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, отказы ведомства оспаривались активистами в судах. 20 ноября Кассационный суд отменил решения дагестанских судов, отказавших в согласовании пикетов в поддержку Гаджиева. Этим решением отказ Минюста Дагестана в согласовании акции признан неправомерным.

«Кассационный суд в Пятигорске признал действия Минюста незаконными, и Минюст должен понять, что и в дальнейшем все их отказы также будут [отменены]», - сказал Камалов корреспонденту "Кавказского узла".

Во время судебного заседания в Кассационном суде Пятигорска суд предложил министерству юстиции Дагестана пойти с активистами на примирение, однако представитель ведомства отверг это предложение. Тем не менее, группа активистов направит в адрес ведомства письменное предложение о примирении - они рассчитывают, что в случае мирового соглашения с Минюстом очередная заявка на проведение шествия или митинга в поддержку Гаджиева будет одобрена властями, пояснил учредитель «Черновика».

Если министерство юстиции Дагестана откажется идти на мировую с активистами, рассмотрение жалоб в Кассационном суде Пятигорска продолжится, отметил Камалов. «Мы будем выигрывать все отказы и будет вынесено частное определение в отношении Минюста», - добавил он.

Камалов: люди боятся участвовать в пикетах

По словам Камалова, федеральные и региональные СМИ пристально следят за ситуацией вокруг дела Абдулмумина Гаджиева и за пикетами в его поддержку. «В России сейчас нет ни одного журналиста, который не знает, что в Дагестане проводят пикеты», - заявил он.

При этом коллега Гаджиева констатировал, что в одиночных пикетах с требованием освободить журналиста участвуют одни и те же люди: несмотря на большой резонанс и большую поддержку со стороны населения республики, желающих присоединиться к пикетам мало.

Камалов предположил, что молодые люди боятся уголовного преследования по сфабрикованному делу из-за активного участия в акциях за освобождение журналиста.

"Молодежь боится, что потом к ним придут домой, что посадят, что подкинут наркотики или оружие", - пояснил он.

Семья арестованного чувствует поддержку знакомых

Друзья Абдулмумина Гаджиева оказывают семье журналиста моральную поддержку, пока журналист находится под арестом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» родственник арестованного. По словам мужчины, многие незнакомые люди выражают ему поддержку, когда узнают, что он приходится журналисту родственником. «Все друзья и близкие [Абдулмумина Гаджиева] постоянно поддерживают его детей», - отметил он.

Соседи и знакомые Гаджиева не верят в его виновность и ждут освобождения журналиста. «Все сочувствуют и ждут пока его освободят, потому что понимают, что это недоразумение», - отметил родственник арестованного.

Сам он в последний раз видел Гаджиева в зале суда 12 ноября, и по его данным, у журналиста все в порядке. Лимит свиданий за ноябрь исчерпан: с начала месяца состоялось уже три свидания, поэтому близкие Абдулмумина ждут начала декабря, когда можно будет снова увидеться с ним.

Жители Дагестана высказались в поддержку Гаджиева и пикетчиков



Опрошенные «Кавказским узлом» жители Дагестана, проходившие мимо пикетчиков, продемонстрировали относительную осведомленность в обстоятельствах дела Гаджиева и одобрили акции в его поддержку. Опрос не носит репрезентативный характер и представляет частные мнения нескольких человек.

Махачкалинец Мухаммад слышал о деле Гаджиева и читал новости о его задержании в соцсети Instagram. Он правильными требования освободить журналиста и считает акции в его защиту эффективными. «Конечно, данная мера действенна», - сказал он «Кавказскому узлу».

Жительница Махачкалы Дагмара призналась, что знает о деле Гаджиева и о самом журналисте довольно мало, однако пикеты в его поддержку одобрила. «Если даже мы ничего не можем сделать, мы должны иметь мужество проговорить, что несправедливость – есть несправедливость, а не молчать, как обычно делают», - заявила она "Кавказскому узлу".

Пикеты с требованием освободить Гаджиева помогают его коллегам держать тему в информационном поле, считает местный житель Батир. Он отметил, что читал об аресте журналиста в социальных сетях, но подробностей и деталей дела не знает.

Житель Махачкалы Джафар признался, что впервые видит фото Абдулмумина Гаджиева, не знает, кто он и в чем его обвиняют. По словам мужчины, он редко пользуется интернетом и не зарегистрирован в соцсетях. «Если у них доказательной базы нет, то это беспредел», - заявил он, узнав в общих чертах об обстоятельствах дела журналиста.

"Кавказский узел" подготовил материал "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева" о журналисте Абдулмумине Гаджиеве и о том, почему за него вступились коллеги. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".