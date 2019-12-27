27 декабря 2019, 15:24

Уроженец Дагестана получил срок за финансирование терроризма

Суд признал виновным 29-летнего уроженца села Стальского Кизилюртовского района Дагестана Сурхая Курамагомедова в том, что он передал деньги участнику ИГ*. Курамагомедов не признал вину.

По версии следствия, в октябре 2016 года Курамагомедов, находясь в Стамбуле, передал участнику запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" 10 тысяч рублей. Следствие решило, что он сделал это с целью финансирования террористической деятельности.

Южный военный суд признал Курамагомедова виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма) и приговорил к пяти годам колонии общего режима. В судебном следствии Курамагомедов виновным себя не признал, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Следователи сняли обвинения в финансировании ИГ* с четверых выходцев с Северного Кавказа", "Защита раскритиковала приговор жительнице Калмыкии по делу о финансировании боевиков", "Уроженец Урус-Мартана осужден на шесть лет колонии по делу о финансировании ИГ*".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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