Гагиева выяснила местонахождение задержанного после КТО мужа

04 сентября 2020, 18:53

Следователь сообщил жительнице Ингушетии Лейле Гагиевой, что ее муж, задержанный после контртеррористической операции, находится в ИВС. Ингушские традиции не позволяют отказывать в ночлеге незнакомцам, и Гагиевы действительно могли не знать о причастности своих гостей к боевикам, предположил правозащитник Тимур Акиев.

"Кавказский узел" сообщал, что 23 августа во время контртеррористической операции в селе Троицком Сунженского района были убиты три человека. Эти люди накануне попросили хозяев дома пустить их переночевать. Приютившего их человека задержали, увидеться с ним не позволяют, рассказала его жена Лейла Гагиева. Она обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с просьбой помочь найти мужа.

По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке 23 августа были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Один из погибших - проживавший в Северной Осетии Аслан Гадаборшев, рассказала "Кавказскому узлу" дальняя родственница убитого.

Гагиева выехала в изолятор к мужу

Как стало известно Лейле Гагиевой, ее муж находится в изоляторе временного содержания в Сунженском районе. "Мне час назад позвонил следователь и сообщил, что мой муж находится в ИВС при ОВД в Сунженском районе. Я сейчас еду туда, везу вещи. Следователь обещал, что передаст их мужу. Не знаю, разрешат увидеть его или нет", - рассказала Гагиева корреспонденту "Кавказского узла" около 17.00 мск.

По ее словам, следователь не уточнил, за что задержан ее супруг. "Он мне по телефону больше ничего не сказал. Я и еду туда, чтобы на месте все выяснить. А то нам ничего не известно - не знаем, почему его лишили свободы. Я обращалась в ФСБ, МВД, прокуратуру по вопросу пропажи мужа, но везде мне говорили, что не знают, где он. Наконец, узнали, где он. Теперь надо выяснить, что с ним, как он и в чем проблема", - отметила Лейла Гагиева.

Контртеррористическая операция в Троицком стала одной из четырех в Сунженском районе с начала года. Всего силовики в 2020 году провели в Ингушетии шесть спецопераций. Сообщения силовиков об участившихся в последнее время спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, предположили ранее ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

Боевики пользуются ингушским гостеприимством

Версия Гагиевой звучит правдоподобно, считает сотрудник ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. "Я вполне допускаю, что она и ее муж стали жертвами трагических обстоятельств. О том, что их гости находятся в розыске, действительно, не было никакой информации, и они могли не знать, что эти люди скрываются от правоохранительных органов", - отметил правозащитник.

Он привел в пример несколько случаев, когда местные жители оставляли на ночь незнакомых людей, за которыми охотились силовики. "Самый известный случай произошел в апреле 2013 года. Тогда местный житель Якуб Манкиев был убит после того, как силовики пришли задержать его гостя. Якуб отказался выходить, чтобы не бросать гостя одного. Еще раньше, в июне 2008 года, в Карабулаке в ходе спецоперации погибла местная жительница Лидия Албакова и ее сын. Поводом для спецоперации опять стали гости", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Акиев.

В апреле 2013 года после введения в селе Долаково режима КТО в перестрелке с силовиками были убиты четыре человека. Одним из них был Якуб Манкиев - сын экс-министра сельского хозяйства Ингушетии Бамат-Гирея Манкиева. Родственники убитого заявили, что он не был боевиком.

Причиной таких ситуаций является ингушское гостеприимство, считает правозащитник. "Согласно ингушским адатам, гость чуть ли не посланник Бога, поэтому раньше пускали любого, кто попросится на ночлег. Конечно, современные реалии внесли свои серьезные коррективы в этот обычай и, все-таки, если знакомый человек просится на ночлег и при этом нет никакой информации о том, что он преступник или в розыске, то хозяину трудно найти причину для отказа", - пояснил сотрудник "Мемориала".

Он отметил, что Гагиева официально обратилась за помощью к "Мемориалу". "Но возможности наши ограничены. Мы можем сделать запрос в прокуратуру, в другие правоохранительные органы, и мы его сделаем. Мы можем помочь с поиском адвоката, дать другую необходимую консультацию или помочь с написанием жалоб и обращений. Но реальную помощь ей может оказать только независимый адвокат, который будет иметь не только доступ к задержанному, но и к материалам уголовного дела, если мужу Гагиевой уже предъявили обвинения", - сообщил Акиев.

Приютить людей, которые впоследствии оказались преступниками, само по себе не преступление, подчеркнул юрист Александр Караваев. "Если кто-то переночевал у него дома, и если они совершили какое-то преступление, то это не говорит о том, что хозяин дома сам совершил преступление. В любом случае бремя доказывания совершения любого преступления лежит на правоохранительных органах. В данном случае - на следствии", - сказал он.

Когда исчезновение человека происходит на фоне внимания к нему силовиков, важно написать максимально много заявлений и обращений, посоветовал юрист. "Если речь идет просто о пропаже человека, в первую очередь необходимо обращаться в полицию и написать соответствующее заявление. В данном случае речь идет о том, что было внимание ФСБ, а это означает, что с гражданином должны были проводиться какие-то оперативно-разыскные мероприятия. И то, что он не свободе, говорит о том, что он, скорее всего, задержан, находится под стражей. А это, в свою очередь, говорит о том, что в отношении него избрана мера пресечения. Поэтому в таких случаях следует обращаться в ФСБ и надзорные ведомства прокуратуры. Также можно написать обращение во ФСИН", - сказал Караваев корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что в таких ситуациях человек может быть в опасности. "Гражданин, в этом случае муж Гагиевой, не реализовал свое право на защиту, право на телефонный звонок, он оторван от семьи, поэтому есть большие опасения в его безопасности. Непонятно, на каком основании и где он находится", - отметил юрист.