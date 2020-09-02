Жительница Троицкого пожаловалась на отсутствие информации о задержанном после КТО муже

02 сентября 2020, 17:45

Лейла Гагиева обратилась к правозащитникам с просьбой помочь установить местонахождение её мужа, задержанного 23 августа после спецоперации в ингушском селе Троицком. С тех пор женщина не знает, где содержится супруг и какие обвинения ему предъявляют, сообщает Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в селе Троицком Сунженского района во время контртеррористической операции 23 августа были убиты три человека. Эти люди накануне попросили хозяев дома пустить их переночевать. После спецоперации силовики задержали мужа, увидеться с ним не позволяют, рассказала 28 августа хозяйка домовладения Лейла Гандалоева (Гагиева).

По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке 23 августа были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Один из погибших - проживавший в Северной Осетии Аслан Гадаборшев, рассказала "Кавказскому узлу" дальняя родственница убитого.

Жительница Троицкого Лейла Гагиева обратилась в ПЦ "Мемориал" 1 сентября. Она рассказала, что ее муж Руслан Гандалоев был задержан сотрудниками ФСБ, предположительно, по подозрению в пособничестве боевикам 23 августа.

По словам Лейлы, в этот день, около 07.30, их дом блокировали сотрудники силовых структур, которые постучались в ворота и приказали всем выйти на улицу. Женщина с мужем выполнили эти требования. По ее словам, мужчины, проживавшие несколько дней в другом доме, который находится в их дворе, отказались выходить на улицу.

Когда началась перестрелка, Лейла находилась в машине скорой помощи, а её муж - в бронированной машине марки "Газель". Их допрашивали силовики, которые не представлялись и скрывали лица под масками, но на форме были шевроны с надписью ФСБ. В начале допроса, по словам Лейлы, ее мужа стали бить, но когда она бросилась ему на помощь, бить перестали. При этом женщину не подпустили к мужу. Силовики во время допроса силовики расспрашивали про гостей.

В тот же день, около 15.00 Лейлу с мужем доставили в здание УФСБ в Магас на допрос и там допрашивали одновременно, но по отдельности в разных кабинетах. Через несколько часов женщину отпустили. Лейла Гагиева сообщила правозащитникам, что несколько раз обращалась в ФСБ с просьбой разъяснить, где находится её муж и когда его отпустят. Ей сказали, что дело Руслана передадут в суд, но при этом не сообщали, где он содержится. Больше никто на связь с Лейлой не выходил, и в чём конкретно обвиняют её мужа она не знает. По состоянию на 2 сентября ей ничего неизвестно о точном местонахождении Руслана, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ПЦ "Мемориал".

Из-за тяжёлого материального положения у Лейлы Гагиевой нет возможности оплатить услуги независимого адвоката, основной доход семьи - это подработка на стройках и пенсия Лейлы по инвалидности, указано в нем. При этом Лейла Гагиева настаивает на невиновности мужа. По ее мнению, он не мог знать, что люди, которых он пустил в дом, являются преступниками. Официально в розыске убитые не находились, подчеркивается в сообщении правозащитной организации.

На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии информации о задержании Руслан Гандалоев по данным на 17.45 мск 2 сентября нет.

Напомним, контртеррористическая операция в Троицком стала четвертой в Сунженском районе и пятой в Ингушетии с начала года. 26 августа силовики провели еще одну спецоперацию - в селе Али-Юрт Назрановского района. Там, по их данным, один из боевиков привел в действие взрывное устройство и погиб, второму удалось скрыться. Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили ранее ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.