Сельчане в Дагестане четыре года добиваются решения проблемы с водоснабжением

07 января 2024, 10:28

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В селе Пятилетка Хасавюртовского района нет водопровода, а вода подается по шлангам и скапливается в резервуарах. Эта вода грязная и непригодна для употребления. Сельчане на протяжении четырех лет обращаются в различные инстанции с просьбой решить проблему с водоснабжением, но реакции от властей нет, пожаловались жители села.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 января жители села Пятилетка в Хасавюртовском районе пожаловались, что дети в селе не посещают построенную недавно детскую площадку, так как она расположена за населенным пунктом, где нет жилых домов. Пасущиеся в этом месте коровы повредили ее оборудование. Комментаторы высказали мнение, что детскую площадку повредили не животные, а вандалы. Они призвали найти и наказать виновных.

Место для детской площадки в селе Пятилетка, которая разрушена спустя год после установки, было определено на общественных слушаниях, сообщила 3 января администрация Хасавюртовского района. Сельчане рассказали, что не знали о проведении слушаний, место для площадки было выбрано без их участия.

Помимо проблемы с детской площадкой в селе Пятилетка также стоит остро проблема с питьевой водой, заявил местный житель на видео, опубликованном сегодня ночью в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана".

На ролике показано собрание сельчан.

"У нас воды нету питьевой, эта вода вредная. <…> У нас ФАП – более 20 лет нет в ФАПе ни воды, ни отопления. Как у нас Роспотребнадзор берет анализ воды из ФАПа? Мы говорим им, вы каждые полгода должны брать анализ воды. Вы не знаете, что 20 с лишним лет тут воды нету?" – сказал житель села.

Он подчеркнул, что местные жители в течение четырех лет обращаются с жалобой на проблему с водоснабжением в различные инстанции, в том числе властям, но мер не принимается.

"У нас нет водопровода, ставят шланги. Летом вообще не хватает воды", – сказал на видео еще один житель Пятилетки. Он объяснил, что вода в село подается по шлангам и затем накапливается в бочках, и что эта вода грязная.

"Сколько там ржавчины, сколько грязи мы оттуда вытаскиваем", – подчеркнул другой сельчанин.

На 10.25 мск 7 января этот пост в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 184 тысяч пользователей, набрал 149 отметок с реакцией пользователей и 16 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников за равнодушие к проблемам сельчан.

На 10.25 мск 7 января на сайте администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Пятилетка на проблему с водоснабжением.

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