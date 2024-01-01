Состояние детской площадки в дагестанском селе рассердило пользователей соцсети

01 января 2024, 07:58

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Дети в селе Пятилетка Хасавюртовского района не посещают построенную недавно детскую площадку, так как она расположена за селом, где нет жилых домов. Пасущиеся в этом месте коровы повредили ее оборудование, пожаловался в соцсети местный житель. Комментаторы высказали мнение, что детскую площадку повредили не животные, а вандалы. Они призвали найти и наказать виновных.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему с вандализмом. Так, 8 мая каспийчане в соцсети пожаловались, что в одном из скверов Каспийска вандалы сломали лавочки, а сам сквер пришел в упадок из-за того, что власти не следят за порядком.

Жалоба жителя села Пятилетка в Хасавюртовском районе на проблему с детской площадкой опубликована 28 декабря в Instagram-паблике* tut.dagestan.

Детскую площадку построили в 2022 году за 1,4 миллиона рублей, ее повредили коровы. Площадка не простояла и года. Животные разбили лавочки и сломали горки. Детей на площадке практически не бывает, потому что она расположена на окраине села, где поблизости нет ни одного дома. Поэтому единственные посетители – коровы, пасущиеся неподалеку, заявил сельчанин.

"Для чего так бездумно тратились бюджетные деньги и, почему нельзя было найти для общественной территории более подходящее место?" – задался он вопросом.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.50 мск 1 января набрал 712 отметок "нравится" и 70 комментариев.

"Для кого интересно построена площадка, если нет ни одного жилого дома?" – задалась вопросом naida_dermatolog.

"Нельзя было все это в середине села сделать, а не там, где домов нету?" – спросила kamilla8533.

"Для галочки построили", – считает ___ibragim_001_.

Другая часть комментаторов усомнилась в том, что детскую площадку повредили животные. "А зачем вообще детская площадка там, где нет домов? И скорее всего, это дело рук взрослых, но точно не коров", – написала madi.alihanova.

"Я не верю, что это сделали коровы", – заявил пользователь duuurtigovsaudol.

"Пока не установят камеры, и не наложат хороший штраф на нарушителя, это будет продолжаться. Не все же воспитанные всё-таки, есть и хулиганы, вот и эти хулиганы должны выплатить штраф, или их родители. И все, дело с концом. А от того, что каждый раз вы снимаете на видео и выставляете, ничего не изменится", – заявил пользователь с ником ima_art_05_.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июня была опубликована жалоба жителя Каспийска на плохое состояние детской площадки в городском парке. Пользователи соцсети отметили в комментариях, что дети могут получить травмы, играя на детских площадках с изношенными сооружениями.

Претензии жителей Каспийска к чиновникам из-за плохого состояния парков и детских площадок обоснованны, поскольку власти уделяют недостаточно внимания этой проблеме, указали местные активисты. Владельцы детских площадок несут ответственность за их состояние и безопасность людей, напомнил юрист.

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