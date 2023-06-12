Состояние парка в Каспийске дало повод для критики властей

12 июня 2023, 08:27

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Житель Каспийска пожаловался в соцсети на плохое состояние городского парка. Другие горожане отметили в комментариях, что играя на детских площадках с изношенными сооружениями, дети могут получить травмы.

Как сообщал "Кавказский узел", в Каспийске проблема с плохим состоянием общественных мест носит системный характер. Кроме того местные жители ранее жаловались и на проблему с вандализмом. Так, 8 мая в соцсетях был опубликован ролик, автор которого заявил, что в одном из скверов Каспийска вандалы сломали лавочки, а сам сквер пришел в упадок из-за того, что чиновники не следят за ним. Комментаторы потребовали от властей найти и наказать виновных.

11 июня в Instagram-паблике* tut.dagestan была опубликована жалоба жителя Каспийска на плохое состояние городского парка. "Выложите, пожалуйста, в каком плачевном состоянии находится парк в Каспийске. Городской парк, где Бриз", – сказано в публикации.

К посту также прикреплен ролик, на кадрах которого показан сам парк. Автор снял качелю, краска на ней местами сошла. Далее показана еще одна качеля, она также ветхая. Далее показана горка, на которой играет ребенок. От горки местами отошло полотно, по которому скатываются дети. Также на горке оторван бортик.

На 08.25 мск эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, набрала 419 отметок "нравится" и 41 комментарий.

"Я не разрешаю на таких горках кататься детям, можно порезаться очень серьезно", – написала fati.choco_.

"Да, эта горка позвоночник поломает ребëнку", – считает sharip_413.

"Парк экстремалов. Вот отчего у нас потом дети суровыми становятся", – сыронизировал instructor_gadji.

"У вас хоть что-то есть. В нашем дворе дети с камнями, досками и непонятно с чем играют", – заявил пользователь podarki_ot_xadiji.

"И ничем не освещается, вечером тьма", – отметил пользователь _iki_kalp_s.p.

"Не до парков. Дороги многие в ужасном состоянии, вовремя мусор не вывозят и не убирают, и проблема с водой", – пожаловался пользователь june_dream_.

"Вот интересно, конечно, делают для народа всё красиво, строят. А люди ломают, портят, относятся плохо. Если бы все относились к чужому труду и к своему городу уважительно и бережно, было бы все иначе. Речь не про всех людей", – написал пользователь temilo_madi.

Некоторые комментаторы раскритиковали чиновников. "Ну, а что вы хотите. Главу города люди не избирали, как и главу республики. Так и что им до лампочки", – считает arsenov917.

На 08.25 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно жалобы на плохое состояние городского парка.

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