Пользователи соцсети призвали власти Каспийска решить проблему с вандализмом

08 мая 2023, 07:37

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В одном из скверов Каспийска вандалы сломали лавочки, а сам сквер пришел в упадок из-за того, что власти не следят за порядком, заявил на кадрах опубликованного в соцсети ролика местный житель. Комментаторы потребовали от властей найти и наказать виновных.

Вечером 7 мая в Instagram-паблике* tut.dagestan был опубликован ролик, на кадрах которого местный житель пожаловался на вандалов, а также раскритиковал власти Каспийске за отсутствие охраны в общественных местах.

Автор поста снял на видео один из скверов, на кадрах ролика показана сломанная лавочка. "Сквер на улице Ленина, 70. Когда-то он хороший, красивый был. Деревья обещали посадить, так и не посадили – полбеды. Вот на это посмотрите", – сказал автор ролика.

Далее он навел камеру на сломанные доски.

"Хороший сквер, отдыхают папы, мамы, дети. Тяжело на такие вещи смотреть. Каспийск вроде бы такой уютный, красивый город, приятно в нем жить. Но когда вот такое видишь… Это не одного дня, что сломали. Сначала две дощечки сломали, потом три. Кто-то за этим должен смотреть, следить", – подчеркнул автор видео.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.30 мск набрала 457 отметок "нравится" и 34 комментария. Часть их авторов призвала наказать вандалов.

"Камеры нужны и наказание уборка улиц", – написал пользователь wrangler_montana_levis.

"Думаю в такие места надо устанавливать камеры, после чего можно будет штрафовать родителей детей, которые ломают", – высказал схожее мнение buttaev87.

"Найти этих людей и заставить все это восстанавливать. Когда люди будут знать, что все это наказуемо, может, подумают", – заявила elmiraa1965.

"Такой красивый парк был в начале, просто за год все разрушили. Обидно, что люди не ценят что имеют", – подчеркнула irada_nail_ksp.

Другая часть пользователей возложила вину за на местных жителей. "Когда с детства не объясняют, что хорошо, а что плохо, вот так бывает", – считает пользователь sladkaya_mebel.

"Надо воспитывать детей, чтобы такого не допускать. Слишком невоспитанные дети сейчас", – написала dianaba2626.

"Дети не смогут так сломать, поверьте мне. Тут взрослые умудряются… Хоть бы один житель починил бы", – возразила ей madina_313_.

"Тогда продолжаем снимать ролики и ждать реакции властей", – предложила magashka__500.

"Ждать от них конечно долго придется. Но это ведь их обязанности. Если народ будет делать на свои деньги, то чиновники в карман будут класть. Это тоже не правильно, думаю", – подчеркнул пользователь vse1110.

"Вот именно! А деньги – каждый месяц мы платим коммуналку за что? Лично мы сделали ремонт в подъезде – кафель, побелили, во дворе посадили деревья. Теперь ждём ремонта детской площадки. Но, чувствую, придётся скидываться", – отметил пользователь guriya_shapki.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 07.30 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно жалобы на действия вандалов.

Напомним, активисты в Дагестане неоднократно критиковали власти за проблему с экологией и нехватку в городах парков. В частности, активисты в Махачкале ранее протестовали против загрязнения и застройки берегов озера Ак-Гель. Так, в июле 2019 года они провели серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация на грани катастрофы, но власти бездействуют, заявили тогда они. В сентябре представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд, а к водоему проведут водопровод. Их решение было принято на фоне сбора подписей под петицией с требованием спасти озеро.

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