Жители дагестанского села обвинили власти в проблемах с детской площадкой

03 января 2024, 14:34

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Место для детской площадки в селе Пятилетка, которая разрушена спустя год после установки, было определено на общественных слушаниях, виновных в ее повреждении должна установить полиция, сообщила администрация Хасавюртовского района. Сельчане рассказали, что не знали о проведении слушаний, место для площадки было выбрано без их участия.

Как писал "Кавказский узел", дети в селе Пятилетка Хасавюртовского района не посещают построенную недавно детскую площадку, так как она расположена за селом, где нет жилых домов. Пасущиеся в этом месте коровы повредили ее оборудование, пожаловался в соцсети местный житель. Комментаторы высказали мнение, что детскую площадку повредили не животные, а вандалы. Они призвали найти и наказать виновных.

Детская площадка находится на "новых планах", в нескольких сотнях метров от окраины села, где нет домов и ходить туда многим детям далеко, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Гаджи."Родители детей туда играть не пускали, потому что им надо далеко идти вдоль федеральной трассы. Что касается вандализма, там как коровы, так и люди виноваты. Площадка далеко, некому присматривать. Была бы рядом, люди бы присматривали и не дали довести до такого состояния", - говорит мужчина.

Администрация Хасавюртовского района в ответ на обращение в социальных сетях жителей села Пятилетка опубликовала в своем телеграм-канале разъяснение ситуации с детской площадкой. В селе Пятилетка в 2022 году по Федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" была благоустроена общественная территория – парк по ул. Центральная, 85 "а". Здесь были установлены скамейки, урны, освещение, детская игровая площадка, ограждение. "Место строительства парка было определено по предложению главы сельского поселения во время публичных слушаний, в связи с тем, что в центре села Пятилетка подходящего земельного участка не имелось", - сообщила администрация района.

В публикации уточняется, что подрядчик данного объекта - ООО «Доверие», несет гарантийные обязательства в течении трех лет за качество установленного оборудования. За физическое и механическое воздействие на установленное оборудование подрядчик ответственности не несет. "Крупный рогатый скот, который бесконтрольно пасется на территории парка, является собственностью местных жителей, которые должны следить за ним. С целью установления лиц, имеющих причастность к порче муниципального имущества на данной благоустроенной территории, а также возмещения причиненного ущерба, главе сельского поселения рекомендовано обратиться в ОМВД России по Хасавюртовскому району", - отметила районная администрация.

Житель села Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его близкие не слышали об общественных слушаниях по строительству детской площадки. "При желании можно было найти для детской площадки место в самом селе, если бы они посоветовались с жителями. А так самовольно без мнения людей все решили. Если бы в администрации спрашивали мнение людей, все люди не были бы возмущены", - считает Магомед.

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