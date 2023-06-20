Дым с горящей свалки распространился на четыре дагестанских села

20 июня 2023, 13:19

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От дыма с мусорного полигона под Махачкалой, который суд признал незаконным, страдают жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета, рассказали сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей поселков и сел Карабудахкентского района. Сельчане неоднократно жаловались на дым от горящего мусора. Летом 2022 года жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке, а жители села Агачаул пожаловались на ухудшение экологии и самочувствия из-за густого дыма со свалки. 19 июня жители Агачаула пожаловались в соцсети, что неизвестные подожгли признанную судом незаконной свалку, из-за чего сельчане вынуждены дышать едким дымом.

Ранее сотрудник администрации Карабудахкентского района пояснил, что территориально свалка находится за пределами района, хотя от пожара и дыма страдают карабудахкентцы. "На тушение, как и в прежние года, от Карабудахкентского района техника тоже направлена, ведь в конечном счёте, чья бы не была земля, страдают в том числе и жители Карабудахкентского района", – пояснил он.

В последние два дня свалка сильно горит, дым виден за несколько километров, рассказала жительница села Новый Агачаул Аминат. По ее словам, от свалки до ее села около 600 метров. До села Старый Агачаул около трех километров, до Нового Параула и Нового Хушета – около двух километров. Южный въезд в Махачкалу расположен приблизительно в двух-трех километрах от горящей свалки.

"Дым виден на расстоянии пяти-шести километров. В последние пару месяцев не было горения, сейчас видимо опять подожгли свалку, они постоянно так делают", – сказала Аминат корреспонденту "Кавказского узла".

На свалку продолжают свозить мусор, несмотря на решение суда о том, что свалка незаконная, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Новый Параул Рашид.

Решение суда о запрете принимать мусорным полигоном отходы до сих пор не получено на руки, рассказал руководитель общественной организации "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "По неизвестным причинам Верховный суд Дагестана задерживает выдачу документа", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, инициативная группа жителей поселка Новый Параул совместно с юристами "Монитора ЖКХ" в сентябре 2022 года обратилась в суд с требованием ликвидировать мусорную свалку возле их населенного пункта и прекратить завоз отходов.

Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на полигон. Администрация Махачкалы обжаловала это решение, но 16 июня 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе.

19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что мусорная свалка в районе Агачаула разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор.

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