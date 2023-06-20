Власти не смогли решить проблему с нелегальной свалкой в Агачауле

20 июня 2023, 09:24

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Неизвестные подожгли признанную судом незаконной свалку в Карабудахкентском районе, из-за чего жители Агачаула вынуждены дышать едким дымом, пожаловался в соцсети местный житель. Часть комментаторов раскритиковала чиновников за то, что свалка продолжает действовать, несмотря на решение суда. Многие осудили тех, кто продолжает выгружать на ее территории мусор.

Как информировал "Кавказский узел", жители Карабудахкентского района неоднократно жаловались на дым от горящей свалки, расположенной в пригороде Махачкалы. Эта свалка стала для них источником проблем. Летом 2022 года жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке, а жители села Агачаул пожаловались на ухудшение экологии и самочувствия из-за густого дыма со свалки. Активисты в августе 2022 года потребовали от властей привлечь к ответственности тех, кто продолжает выгружать мусор на свалке, признанной судом незаконной. В апреле жители Карабудахкентского района пожаловались, что свалка продолжает работу вопреки решениям судов.

Свалка коммунальных отходов не соответствует требованиям, предъявляемым к мусорным полигонам, сообщило в июле 2022 года управление Роспотребнадзора в ответ на жалобу жительницы Нового Параула. Ведомство указало, что Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на полигон. Администрация Махачкалы обжаловала это решение, но 16 июня 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе.

Жители Агачаула продолжают страдать из-за едкого дыма от горящей свалки, пожаловался местный житель. Его жалоба 19 июня была опубликована в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"Поселок Новый Агачаул, всю ночь горит свалка. Дым и ужасный запах по всему поселку, и так почти каждый день. Люди дышат ядом. Когда же это прекратится? Сколько можно губить свой народ и природу?" – сказано в публикации.

К посту также прикреплен ролик, на кадрах которого показан огонь и густой дым от него. Действие происходит в темное время суток. "Вон смотри как горит и куда идет весь дым от нее. Смотри сколько дыма", – сказал автор видео.

На этом ролик, длительность которого составляет 16 секунд, заканчивается.

На 07.00 мск эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписано более 171 тысячи пользователей, набрала 99 отметок с реакцией пользователей и 21 комментарий. Часть их авторов раскритиковали чиновников.

"Перерабатывать мусор чиновникам не выгодно. Сжигать мусор, убивая природу и здоровье людям – выгодно. Так как деньги выделят космические как за переработку, и можно сжечь и опустить в карман", – считает Алексей Алексеев.

"Лет сто, наверное, этой свалке и ещё столько же будет существовать. Золотая жила для чиновников", – высказал схожее мнение Вахтанг Кук.

"Достопримечательность Дагестана и традицией стало, что целый год копят, а летом сжигают", – написал Казбек Казувов.

Другая часть пользователей раскритиковала местных жителей. "Сами себя и губят по факту. Сами накидали, а кто-то поджег. Надо было собирать всем селом в отдельные контейнеры и возить ну, к примеру, в Леваши, там принимают. Сложно? Ну, так дышите ядом", – отметила Ясмина Ахмедалиева.

"Перекопайте дорогу, чтобы не возили туда мусор это незаконная свалка", – предложил Мухтар Гусейнов.

"Пока народ сам себя не перестанет губить, свалка так и будет гореть. Кто свалку подпитывает?" – спросил Артур Артурович.

"Пора бы уже переселиться оттуда", – считает Ганс Сказочник.

"Насколько знаю, эта свалка была там, когда ещё территория рядом не была заселена", – отметил Mario Balotelli.

На 07.00 мск на сайте администрации Карабудахкентского района нет комментариев относительно жалобы сельчан на дым от свалки.

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