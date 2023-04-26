Дагестанские сельчане назвали нерешенной проблему с незаконной свалкой

26 апреля 2023, 11:23

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Мусорный полигон в Карабудахкентском районе продолжает работу вопреки решениям судов, дым и запах от свалки мешают жителям ближайших населенных пунктов, рассказали сельчане.

Как писал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей поселков и сел Карабудахкентского района. Сельчане неоднократно жаловались на дым от горящего мусора. Летом 2022 года жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке, а жители села Агачаул пожаловались на ухудшение экологии и самочувствия из-за сильного дыма со свалки. В августе 2022 года общественная организация "Монитор ЖКХ" попросила Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто продолжает выгружать мусор на свалке, признанной судом незаконной.

Свалка коммунальных отходов не соответствует требованиям, предъявляемым к мусорным полигонам, сообщило в июле 2022 года управление Роспотребнадзора в ответ на жалобу жительницы Нового Параула. Ведомство указало, что Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на полигон. Администрация Махачкалы обжаловала это решение, но 16 июня 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе.

Несмотря на решения судов, мусорный полигон продолжает работу, и горение мусора происходит регулярно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Агачаул Ахмед. "Мусор возят еще больше. Дым постоянно бывает, ничего не изменилось", - пожаловался мужчина.

Слова односельчанина подтвердила местная жительница Мадина. "Запах стоит за несколько километров, мусор возят. Даже не скрывают этого, с утра, когда идем на работу, видим мусоровозы. Иногда и на обочину, не доезжая до свалки, сбрасывают. Ночью и в выходные поджигают мусор, чтобы, видимо, его как-то утилизировать. Жидкость от свалки течет вниз", - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

"Горение мусора имеет цикличный характер, сильных очагов возгорания не наблюдалось около месяца. Но в безветренную погоду запах спускается невыносимый", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Нового Агачаула Камал.

Суды вновь встали на сторону жителей

Инициативная группа жителей поселка Новый Параул совместно с юристами «Монитора ЖКХ» в сентябре 2022 года обратилась в суд с требованием ликвидировать мусорную свалку возле их населенного пункта и прекратить завоз отходов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель «Монитора ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

Иск был рассмотрен в Советском райсуде Махачкалы 21 декабря 2022 года. В качестве ответчиков выступали администрация Махачкалы, управление ЖКХ Махачкалы и МБУ «Махачкала-1». Представители мэрии исковые требования не признали и просили отказать в их удовлетворении, говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Однако суд удовлетворил требования жителей поселка, признав "незаконным бездействие МО ГО «город Махачкала», выразившееся в невыполнении обязательных требований санитарного законодательства, установленных статьями 21, 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучиинаселения»".

Суд обязал администрацию Махачкалы в течение месяца со дня вступления в силу решения суда запретить прием отходов на свалке мусора около населенных пунктов Агачаул и Новый Параул, "принять меры по недопущению возгорания ранее завезенного на свалку мусора", очистить от несанкционированных свалок коммунальных отходов территорию около мусорного полигона, а после закрытия свалки обеспечить проведение рекультивации земли на этой территории.

Администрация Махачкалы обжаловала это решение в Верховном суде Дагестана. 14 марта апелляционная инстанция оставила в силе решение районного суда. "Апелляционное определение может быть обжаловано в шестимесячный срок в Пятый кассационный суд общей юрисдикции через Советский районный суд г. Махачкалы", - говорится в решении, размещенном на сайте суда.

Решение суда направляется для исполнения судебным приставам, которые должны возбудить исполнительное производство. На добровольное исполнение решения суда дается пять дней, сообщил Зияутдин Увайсов.

По его словам, при неисполнении решения суда назначается исполнительский сбор в сумме 50 тысяч рублей. Затем вновь дается срок в два месяца, после чего опять вводятся штрафные санкции. "«Монитор ЖКХ» будет отслеживать, как администрация города будет исполнять судебное решение", - сказал Увайсов.

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