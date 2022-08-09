"Монитор ЖКХ" подключился к проблеме свалки под Махачкалой

09 августа 2022, 02:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Общественная организация "Монитор ЖКХ№ попросила Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто продолжает выгружать мусор на свалке, признанной судом незаконной, сообщил руководитель организации Зияутдин Увайсов. Потушить тлеющую свалку невозможно, ее нужно ликвидировать, считают жители близлежащих сел.

Как писал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах мешают местным жителям. 18 июня жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке. 7 августа жители села Агачаул пожаловались в соцсетях на ухудшение экологии и самочувствия из-за сильного дыма со свалки. Проблема со свалкой в этом месте существует около десяти лет, чиновники неоднократно обещали ее решить, но так и не решили, отметили комментаторы.

В декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

Тушением возгорания на свалке в пригороде Махачкалы занимаются специалисты временного регоператора, занимающегося уборкой мусора, МБУ "Махачкала-1" к ним присоединилась техника Минприроды республики, рассказал корреспонденту "Кавказского уза" сотрудник пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

"После дождя, который прошел на прошлой неделе, в тело свалки попал кислород, и она вновь загорелась. Подобного рода возгорания происходят после обильных осадков. Практически сразу приступили к ее тушению", - пояснил сотрудник ведомства. Очаги возгорания засыпаются землей, пояснил он.

"Погодные условия не способствуют быстрому тушению. Все осложняется сильным ветром", - добавили в министерстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 10 августа в Махачкале скорость ветра составит пять метров в секунду. В ночь на 10 августа ветер стихнет до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Эта свалка коммунальных отходов не соответствует требованиям, предъявляемым к полигонам, говорится в ответе управления Роспотребнадзора по Дагестану от 21 июля 2022 года на жалобу жительницы Нового Параула, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем указано, что Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов и принять меры по недопущению возгорания ранее завезенного на полигон мусора. Администрация Махачкалы подала жалобу на это решение, но 16 июня Верховный суд Дагестана оставил его в силе.

"По вступлении решения в суда в законную силу, учитывая факт неисполнения его ответчиком в добровольном порядке, управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан обратилось с заявлением о выдаче исполнительного документа, который направлен для организации принудительного исполнения в управление ФССП по республике", - говорится в ответе Роспотребнадзора.

Комментариями от представителей управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану относительно заявления Роспотребнадзора для принудительного исполнения решения суда мэрией "Кавказский узел" пока не располагает.

В августе 2021 года ведомство направило в суд иск с требованием к администрации Махачкалы в течение одного месяца запретить прием коммунальных отходов и ликвидировать свалку. Согласно решению суда, опубликованному на сайте Советского райсуда Махачкалы, Роспотребнадзор инициировал судебный иск после обращения жителей Нового Параула. Сельчане требовали от санитарного ведомства "срочно решить вопрос о ликвидации мусорного полигона (свалки) в районе села Агачаул (местность Черкес-кутан) Карабудахкентского района в связи с постоянным возгоранием мусора и выбросами в атмосферный воздух вредных загрязняющих веществ и дыма", говорится в решении суда.

Специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии 16 июля 2021 года провели санитарно-гигиеническое обследование несанкционированной мусорного полигона и установили, что "временным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами МБУ "Махачкала-1" и администрацией Махачкалы мусоросвалка эксплуатируется в нарушение санитарных норм и правил", указано в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор выяснил, что территория вокруг мусорной свалки и подъездные пути к ней завалены мусором (отходами) и находятся в антисанитарном состоянии, круглосуточный учет поступающих ТКО не ведется, нет контроля за составом и количеством поступающих отходов и их распределением, не обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов, не осуществляется заполнение полигона послойно чередованием ТКО и грунта, на мусорной свалке отмечается сильный запах от коммунально-бытовых, пищевых отходов, мусор тлеет, дымит, выделяя едкий запах жженной резины, на выезде с территории полигона ТКО не предусмотрена дезинфицирующая установка с устройством сооружений для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств, следует из решения суда.

Роспотребнадзор заявил в иске, что МБУ "Махачкала 1" не имеет программы производственного контроля за состоянием подземных и поверхностных вод, воздуха, почв, уровнем шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полиона, радиационного контроля за отходами. Кроме того, городская свалка не имеет санитарно-эпидемиологических заключений по проектам организации санитарно-защитной зоны, предельно-допустимым выбросам загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух, нормативам предельно-допустимых сбросов сточных вод в водные объекты, указало ведомство.

Участок, где размещена свалка, не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), мусор с территории Махачкалы не вывозятся на полигон ТКО "Грин-Тау" в Избербаше, который внесён в государственный реестр объектов размещения отходов, заявил Роспотребнадзор.

Представитель истца в суде заявила, что земельный участок площадью пять гектаров в местности Черкесс-кута находится в собственности Махачкалы, а значит, ответчик должен привести его в надлежащее состояние, чтоб отходы не влияли на окружающую среду и на жителей. Так как участок не внесен в госреестр объектов размещения отходов, использование его как мусоросвалки незаконно, заявила она.

Представитель административного ответчика администрации Махачкалы исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении. Он отметил, что на них возложена обязанность получить на участок, где располагается свалка, заключение федерального органа о возможности использования указанного объекта для размещения твердых коммунальных отходов.

Суд удовлетворил иск частично и обязал мэрию Махачкалы в течение одного месяца запретить прием твердых коммунальных отходов и других отходов на земельном участке, а также принять меры по недопущению возгорания ранее завезенного на полигон мусора, очистить прилегающую территорию и провести рекультивацию земли, говорится в постановлении суда.

В Минприроды Дагестана признают, что ввоз мусора на свалку продолжается. "Министерством изыскиваются все возможности для включения этой свалки в федеральный проект "Чистая страна". В настоящий момент мы готовим проектную документацию для включения в программу четырех полигонов, расположенные в Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске и Южно-Сухокумске. Есть все шансы, что они будут включены. По этой свалке есть определенные проблемы, связанные с ее расположением. Ведомство изыскивает все возможности для включения в программу и свалки в пригороде Махачкалы", - пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Федеральный проект "Чистая страна" направлен на рекультивацию наиболее опасных для окружающей среды полигонов, ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. Предполагается, что по итогам реализации проекта, существенно снизится экологический ущерб от захоронения твёрдых бытовых отходов, снизятся экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, будет создана интерактивная информационная система, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций. Паспорт проекта был утверждён в декабре 2016 года, говорится на сайте правительства России.

Полностью ликвидировать очаги возгорания на свалке невозможно, считает житель села Агачаул Магомедэмин. "Хотя и говорят, что ее потушили, но она постоянно тлеет. Полностью ее потушить не могут, потому что горение идет на глубине в несколько метров. Единственное решение - полностью ликвидировать ее, вывезти мусор подальше от населенных пунктов. Это же не только дым, но и загрязненная местность, рядом с которой мы живем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К решению проблемы необходимо подключить федеральные власти, считает он. "Мусор вывозить некуда. Поэтому не закрывают эту свалку. Чтобы остановить завоз (мусора), необходимо строить мусороперерабатывающие заводы", - сказал сельчанин.

В Новом Агачауле 7 августа стоял такой дым, что даже плотно закрытые пластиковые окна не помогали от запаха в доме, рассказал местный житель Камалудин Гаджиакаев. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с односельчанами еще в 2020 году обращался в администрацию Карабудахкенсткого района, среди прочих была просьба ликвидировать свалку твердых бытовых отходов (ТКО) рядом с населенным пунктом.

"У нас порядка 250 домов, там живет около двух тысяч человек. На наше обращение сначала ответили стандартной отпиской. Я написал жалобу в районную прокуратуру, а затем и республиканскую. В итоге в начале марта 2021 года меня пригласили на встречу с главой района [...] Ее существование (мусорки) в этом месте было обусловлено тем, что по документам тут нет никакого поселка, соответственно и вреда нет. У нас садоводческое дачное общество. Но есть и Новый Параул, который тоже очень страдает от свалки, потому что весь дым ветром несет прямо на них", - сказал Гаджиакаев.

Несколько жителей села Новый Параул, дома которых находятся недалеко от мусорного полигона, обратились в организацию "Монитор ЖКХ". Сотрудники общественной организации направили жалобу в Роспотребнадзор с требованием привлечь тех, кто продолжает выгружать мусор на признанную судом незаконной свалку. "На вышеуказанный полигон ежедневно вывозятся тонны мусора на грузовых автомобилях, относящихся к региональному оператору по обращению с ТКО МБУ "Махачкала-1". Данный полигон не имеет официального статуса, позволяющего складировать, утилизировать и иным способом использовать его по обращению с ТКО. Вместе с тем, здесь имеется работники, которые занимаются приемкой мусора и пропуском на свалку мусорных автомобилей", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". Использование полигона приводит к непрерывным пожарам и задымлению прилегающей территории, в результате чего жители близлежащих домов вынуждены "ежедневно дышать смогом с мусорного полигона, дети и старики постоянно болеют", указали местные жители.

"Мы выезжали на место, провели видеофиксацию того, что действительно мусор продолжают возить на свалку, хотя есть вступившее в силу решение суда [...] Это носит массовый характер. Поэтому мы передали все наши записи с указанием номеров грузовых машин в Роспотребнадзор, чтобы они вынесли решения о наложении штрафов. В том числе применили меры по конфискации транспортных средств, с помощью которых и совершаются эти правонарушения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

По его словам, жалоба может рассматриваться в течение месяца, а если по ней не будут приняты меры, то организация будет подавать жалобы на бездействие сотрудников Роспотребнадзора.

В личной беседе представители регионального оператора говорят, что вынуждены вывозить мусор на этот полигон, так как больше некуда, отметил Увайсов.

Комментариями от представителей Роспотребнадзора по поводу жалобы активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле было завершено расследование дела двух бывших руководителей регоператора по вывозу мусора и двух директоров управляющей компании, обвиненных по делу о мошенничестве и незаконном захоронении отходов. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года бывший директор управляющей компании "Лидер" Дмитрий Зуев и врио гендиректора этой компании Мурад Гаджимагомедов вместе с другими руководителями компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на не предназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний не исполнили условия договоров, заключенных с властями Дагестана, и сократили расходы по транспортировке и захоронению отходов, похитив таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.

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