Сельчане в Дагестане указали на нерешенную проблему с пожаром на свалке

08 августа 2022, 08:39

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Жители села Агачаул под Махачкалой пожаловались в соцсетях на ухудшение экологии и самочувствия из-за сильного дыма со свалки. Проблема со свалкой в этом месте существует около десяти лет, чиновники неоднократно обещали ее решить, но так и не решили, отметили комментаторы.

Как сообщал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах мешают местным жителям. 18 июня жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке.

В декабре 2021 года пожар на мусорном полигоне в пригороде Махачкалы на территории Карабудахкентского района Дагестана привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от него страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул Карабудахкентского района. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

Минувшей ночью в соцсети "ВКонтакте" в группе "Мой Дагестан" был опубликован ролик, на кадрах которого показан жилой район в темное время суток. В свете фонарей в воздухе виден дым. "Нормально живем! В мусорном дыму, с запахом", – заявил автор ролика.

"Пригород Махачкалы и Агачаул вынуждены вдыхать не ночную свежесть. А дым с горящей в двух километрах свалки. Обещаниям чиновников решить эту проблему будет скоро 10 лет", – сказано в описании ролика.

На 08.30 мск 8 августа эта запись в группе "Мой Дагестан", на которую подписаны более 136 тысяч пользователей, набрала 101 отметку с реакцией пользователей и 42 комментария.

"Люди даже не представляют насколько это вредно", – заявил Рамазан Дудуркаев.

"Срочно нужно сделать обращение [к властям], обязательно довести до чиновников", – считает Norman Waltz.

"Дышать нечем вообще, во двор не выйдешь. Надо к домам чиновников мусор свозить и сжигать. Сколько можно этой гарью дышать", – пожаловалась Mariam Am-One.

"Коллективное заявление написав, может, отреагируют на эту проблему власти", – предположил пользователь Milka Ami.

"Вроде раньше до нашего дома не доходило (может, не замечал). Сегодня сильный запах именно под вечер", – отметил Умар Зубаиров.

Некоторые другие пользователи задались вопросом, зачем люди покупают в этом районе дома, так как проблема со свалкой существует не первый год. "Меня одного смущает, что люди покупают в том районе землю, или строят там дома. Ведь всё знают, что эта свалка в этом месте уже много лет. И постоянно горит. Но нет, зачем об этом заранее думать, надо там селиться. А потом на весь мир говорить, что нечем дышать", – написал Бага Багандов.

"Поселок Новые Тарки. Ночью вчера стало плохо от запаха дыма. Кондиционера нет, открываем окна. Проснулся ночью от боли в легких. Минуты три пытался сделать глубокий вдох. Еще это не обычный запах дыма, а смешанный с запахом мусора", – объяснил Андрей Бухалов.

Запись о том, что жители окраины Махачкалы страдают из-за дыма со свалки, была также размещена минувшей ночью в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 388 тысяч пользователей. На 08.30 мск эта публикация набрала 372 отметки "нравится" и 38 комментариев.

"Этот дым до нас тоже доходит, просто невозможно дышать (поселок Турали)", – отметил пользователь massage_bariya.

"Я вам скажу, дым с мусорной свалки очень и очень вреден для здоровья. Так что берегите здоровье", – подчеркнул ali.nukhulov.

"Говорят, что очаг на свалке глубоко расположен. На поверхности огня нет, тлеет и угар. Аж в горле першит. И это в середине города и около моря, а каково тем, кто рядом живет?" – задался вопросом пользователь mmmvsnnn.

"Это не шутка! Особенно ночью сильный дым. Очень серьезный вопрос", – написал пользователь aik232.

"Пишите во все инстанции, это очень вредно. Но, с другой стороны там жители дома сами строят на мусорном полигоне", – считает ganifa13.

"Южная автостанция тоже утопает в этом дыму. Слева нефтебаза, справа мусорная свалка", – подчеркнул zhikhaminov.

"Когда строили дома, надо было думать. Эта свалка там с тех времен ещё, когда там одни поляны были", – заявил пользователь tiuyyy_tiu.

"А где же власти и чиновники? Надо их всех пригласить в гости к вам, чтобы переночевали", – сыронизировала m.kurbanova58

"Мало того, что воду провести туда не могут, так ещё люди должны дышать этим дымом. Давно пора какие-то меры принимать", – подчеркнул alanboganov.

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