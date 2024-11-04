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10:17, 4 ноября 2024

Песни ростовских музыкантов рассердили провластных активистов

Группа «Каста». Фото: Екатерина Мозина https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение «Ветераны России» нашли повод потребовать проверки музыкантов ростовской группы «Каста» в помощи ВСУ после презентации ими нового альбома.

На требование общественного движения "Ветераны России" признать группу "Каста" иностранными агентами и проверить на связи с вооруженными силами Украины (ВСУ) обратил сегодня внимание "Блокнот Ростов-на-Дону".

 Поводом для критики стала публикация "Касты" в интернете о презентации нового альбома "Новинки зарубежного рэпа". В новых песнях группы активисты усмотрели русофобские действия.

Требование признать артистов группы "Каста" иноагентами "Ветераны России" направили в Генпрокуратуру и Следком. "В новых текстах группы появились опасные идеи, которые могут нести угрозу государственной безопасности и единству российского общества", – заявило движение в своем телеграм-канале.

В публикации поясняется, что одной из наиболее спорных композиций стала песня "Эмигрант-эмигранту", в которой, по мнению движения, артисты фактически признаются в поддержке ВСУ и призывают к этому слушателей. "Ветераны России" также напомнили, что участники творческого коллектива покинули Россию почти сразу после начала военной операции на Украине.

"Такие люди не могут продолжать зарабатывать на России, подрывая нашу культуру изнутри. Это недопустимо! Их нужно лишить права на финансовое и культурное присутствие в России. Они выбрали свой путь выступать за границей и отречься от своей страны", – приведены в публикации слова председателя движения "Ветераны России" Ильдара Резяпова.

Группа "Каста" – рэп-коллектив, в который входят четыре участника: Владислав Лешкевич (Влади), Михаил Епифанов (Шым), Андрей Пасечный (Хамиль) и Антон Мишенин (Змей). Все четверо родились и выросли в Ростове-на-Дону, отметил 3 ноября "Ростов-на-Дону Онлайн".

На 10.15 мск 4 ноября на сайте группы "Каста", а также на ее страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram* нет комментариев относительно требования "Ветеранов России" признать участников коллектива иноагентами и проверить их на связи с ВСУ.

"Кавказский узел" также писал, что 16 августа 2022 года стало известно, что суд отказал в иске заместителю прокурора Волгоградской области, который просил признать экстремистской песню "Про ислам". Авторство и исполнение песни приписывается в интернете группе "Каста", однако директор группы опроверг причастность музыкального коллектива к ней.

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Автор: "Кавказский узел"

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