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23:01, 4 июля 2026

Мэрия Новошахтинска назвала имена убитых в зоне СВО бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Бутиков, Александр Шамин и их земляки убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 937 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 915 военных из Ростовской области.

Администрация Новошахтинска сообщила в своем Telegram-канале о передаче посмертных наград родным участников военной операции на Украине.

В сообщении от 3 июля говорится, что посмертно награждены убитые в зоне СВО Игорь Бутиков, Александр Шамин.

25 июня городская администрация сообщила в своем Telegram-канале, что в боевых действиях на Украине убиты Геворг Алавердян, Виталий Апухтин, Сергей  Горпинченко, Евгений  Калашников, Шамиль  Меджидов, Андрей Перелыгин, Алексей Самков,  Александр Ураскин, Андрей Чернявский, Алексей Шевченко, Александр Позднышев, Артем Маньков, Юрий Хромов, Александр Зиборов. 

4 июня власти города сообщали, что в зоне СВО убиты Алексей Сарафанов, Сергей Рогожников, Николай Дементьев, Дмитрий Лебедев, Рамиль Тютин, Александр Любарь. 

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 937 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце мая администрация Новошахтинска  сообщала, что Александр Лейман, Александр Панченко, Роман Бондаренко и Александр Боголюбов убиты на Украине.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: "Кавказский узел"

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