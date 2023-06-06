Активисты рассказали о состоянии Бусыгина после освобождения из рабства в Дагестане

06 июня 2023, 16:26

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Житель Кировской области Сергей Бусыгин после освобождения из трудового рабства остается в наркодиспансере Кизляра, его состояние улучшилось, руководство учреждения пытается восстановить ему документы, рассказал главврач диспансера. Случаи трудового рабства на кирпичных заводах в Дагестане в последние годы достаточно редки, отметил представитель движения "Город наш".

Как писал "Кавказский узел", Сергея Бусыгина несколько лет вынуждали бесплатно работать на кирпичном заводе около Каспийска. У него забрали документы и угрозами и побоями заставляли "отрабатывать долг". После того как Бусыгин отморозил ноги, его "выбросили на трассу", сообщило 27 мая движение "Альтернатива".

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Сергей Бусыгин родом из села Уни в Кировской области, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" волонтер движения "Альтернатива" в Дагестане. "У него там братья-сестры, но, по его словам, он им не нужен. Поехал оттуда нам заработки в Москву. Потом фирма, где он работал прекратила существование, он бомжевал на трех вокзалах. Там ему предложили работу в Дагестане, он и согласился. В результате два-три года работал на кирпичном заводе за еду. Зимой он сильно отморозил ноги, хозяева не стали лечить, и просто выкинули на трассу. Там его подобрали сердобольные люди и привезли в Каспийск в

наркологию. Ему ампутировали поврежденные пальцы, подлечили, затем перевели в наркологию в Кизляр. Главврач говорит, что он может там быть постоянно. Мы, со своей стороны, могли бы помочь ему перебраться в христианский реабилитационный центр", - отметил он.

По словам волонтера, официально он в МВД обращаться не стал, тем более, что у Сергея Бусыгина нет документов. Восстановлением документов, по его данным, занимается наркодиспансер в Кизляре, где сейчас находится Бусыгин.

Главврач наркодиспансера Ахмед Амиродинов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Сергей Бусыгин находится у них. По его словам, состояние Бусыгина улучшилось и "он может находиться у нас столько, сколько ему потребуется". Диспансер

принимает меры по восстановлению документов Бусыгина. "Мы занимаемся этим", - подчеркнул он.

Сергей Бусыгин подтвердил, что его пригласили на работу в Дагестан. "Мне предложили работу на кирпичном заводе, зарплату и т. д. Когда я понял, что меня обманули, то мысли о побеге были, но прошли: а куда бежать - регион незнакомый, ничего не знаешь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". С родственниками же Сергей Бусыгин, по его словам, контакты не поддерживал и не хочет поддерживать сейчас.

Истории, подобные истории Сергея Бусыгина, сейчас "достаточно редки", отметил представитель организации "Город наш" Закир Исмаилов. "Кирпичные заводы с принудительной рабочей силой как массовое явление исчезли –ти в Махачкале и в Каспийске" -

подчеркнул он.

После 2018 года "структура занятости" рабов в Дагестане изменилась: если раньше они в основном работали на кирпичных заводах, то теперь - на сельскохозяйственных предприятиях, рассказал в октябре 2021 года "Кавказскому узлу" руководитель "Альтернативы" Олег Мельников. "В Дагестане сократилось количество кустарных предприятий, в первую очередь кирпичных заводов, федеральные власти стараются навести в этой сфере порядок", - сказал он.

Напомним, трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

Движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, в мае 2022 года "Альтернатива" сообщила о вызволении из трудового рабства жителя Буденновска, которого насильно держали на ферме в Ставропольском крае.

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