Житель Псковской области вернулся домой после побега из рабства в Буйнакске

01 октября 2021, 12:34

Владислав Платоненко, которому удалось сбежать из трудового рабства в Буйнакске, вернулся в Псковскую область и намерен пожаловаться в полицию на истязания на кирпичном заводе. В полиции Дагестана пообещали помочь с проверкой завода, где работал Платоненко, сообщили в движении против рабства "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября движение "Альтернатива" обнародовало историю уроженца Псковской области Владислава Платоненко, который год находился в трудовом рабстве на кирпичном заводе в Буйнакске.

Платоненко приехал на поиски работы в Москву, но на вокзале ему предложили работу в Дагестане. Оказавшись без документов в трудовом рабстве, Владислав подвергался избиениям и издевательствам, после чего у него появились проблемы с памятью. Мужчине удалось сбежать вместе с жителем Рязани. В Рязани Платоненко обратился в полицию, но ему посоветовали ехать домой и делать документы. Доехав до Москвы, он четыре дня жил на улице, пока ему не дали контакты "Альтернативы", сообщили активисты, анонсировав проверку кирпичного завода, о котором рассказал Платоненко.

Владислав Платоненко сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что вернулся домой и сейчас живет в Псковской области с матерью и оформляет себе новый паспорт.

"В Рязани я обращался в полицию, но там сказали: делайте паспорт по месту регистрации. Сейчас в Псковской области оформляются документы, паспорт будет готов в течение месяца. Здоровье лучше, память восстанавливается. Получу документы, восстановлю здоровье, буду думать о работе", - рассказал Платоненко.

Он уточнил, что во время пребывания на кирпичном заводе в Буйнакске ему не платили, давали только еду. По его словам, на этом заводе работали, кроме него, около 20 подневольных работников.

"Как сделаю паспорт, напишу заявление в полицию об истязаниях. В Рязани в полиции мне ранее сказали, что без паспорта не могут принять заявление", - пояснил Владислав Платоненко.

В МВД Дагестана пообещали оказать "Альтернативе" помощь в проверке завода, где работал Владислав Платоненко, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников, затруднившись уточнить сроки проведения проверки.

Так как у Владислава были явные следы телесных истязаний, активисты "решили попробовать завести уголовное дело", пояснил он. "К счастью, таких заводов в Дагестане осталось мало, больше проблема в Калмыкии и Ставропольском крае", - сказал Олег Мельников.

Напомним, 4 сентября стало известно, что в суд передано уголовное дело 30-летнего владельца животноводческой стоянки Калмыкии, обвиненного в незаконном лишении человека свободы. По версии следователей, обвиняемый силой удерживал работника, отобрав у него паспорт и телефон, и не платил ему зарплату. Когда потерпевший попытался сбежать, его догнали и жестоко избили, после чего бросили в степи.

С 2019 года по сентябрь 2021 года в судах Калмыкии было рассмотрено два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы, сообщили 16 сентября "Кавказскому узлу" в пресс-службе Верховного суда Калмыкии.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал "Кавказскому узлу" в январе 2020 года Олег Мельников после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

В Дагестане большинство выявленных случаев принудительного труда связаны с заводами по производству стройматериалов. Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем. Фактически они - товар, который можно купить и продать, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".