Сбежавший из рабства ставропольчанин столкнулся с проблемами при оформлении инвалидности

16 сентября 2021, 10:35

Жителю Ставрополя Дмитрию Бурцеву, получившему тяжелые травмы во время побега из рабства в Калмыкии, затягивают прохождение медкомиссии для оформления инвалидности, рассказала его мать. Бурцев может воспользоваться мерами соцподдержки, не дожидаясь заключения комиссии, заверили в администрации Ставрополя.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября мать Дмитрия Бурцева, которого почти три месяца незаконно удерживали и избивали на животноводческой стоянке в Калмыкии, рассказала, что ее сын находится в Ставрополе с 18 мая, но до сих пор не может пройти медкомиссию и оформить инвалидность из-за дефицита врачей в регионе. Сам Бурцев заявил, что намерен вместе с юристами общественного движения "Альтернатива" обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба, а также добиваться возбуждения уголовного дела за нанесение тяжких телесных повреждений.

3 сентября стало известно, что в суд передано дело 30-летнего жителя Яшкульского района, который обвиняется в том, что с января незаконно удерживал на животноводческой стоянке ставропольчанина. По словам потерпевшего, фермер отобрал у него паспорт и телефон, его избивали, не платили зарплату. 23 марта ставропольчанину удалось сбежать. Его догнали и жестоко избили, после чего бросили умирать в степи. Мужчине пришлось двое суток ползти вдоль трассы Р-216, пока один из водителей не вызвал скорую помощь. В больнице жителю Ставрополья поставили диагноз "перелом костей таза".

Дмитрий Бурцев до сих пор не прошел медико-социальную комиссию, необходимую для оформления инвалидности, сообщила мать пострадавшего в Калмыкии ставропольчанина Татьяна Бурцева. "Сына осмотрели уже хирург, невролог, психиатр. Осталось пройти уролога. Ждем его вторую неделю. Сегодня пыталась дозвониться в городскую поликлинику, к которой мы прикреплены – то занят телефон, то трубку никто не берет. И сегодня нам звонили из детской поликлиники. Каким-то образом нашу заявку умудрились отправить туда. У меня слов нет. Сижу привязанная к дому, жду врача. Когда придет – никому неизвестно", – заявила Бурцева корреспонденту "Кавказского узла" 14 сентября.

По ее словам, Дмитрий нуждается в реабилитации, которая также невозможна без заключения экспертизы. "Как такового наблюдения врачей за сыном нет. Недавно приходила хирург, осмотрела, сказала, что пролежень уже затягивается. А то, что он ни ходить, ни сидеть практически не может – это, говорит, вопросы к неврологу. К врачам мы впервые обратились 19 мая, на следующий день после того, как приехали в Ставрополь. Госпитализировать нас отказались, отправили домой. Специальный матрас нам дали знакомые, нашли костыли. Так что сейчас он особо ни в чем не нуждается. Но ему нужна реабилитация. А с экспертизой на инвалидность в нашей поликлинике – проблема", – посетовала мать пострадавшего.

Бурцевы живут в квартире на втором этаже, выходить на улицу Дмитрию проблематично, добавила она. "Пока было тепло, худо-бедно спускались, выходили на улицу. Я его страховала. А так – свежим воздухом в основном дышит на балконе или у открытого окна", – рассказала Татьяна Бурцева.

С фермером, который несколько месяцев насильно удерживал Бурцева на животноводческой стоянке, житель Ставрополя познакомился в своем городе, пояснил Дмитрий Бурцев. "У меня нет никакого специального образования – окончил только школу. Жены, детей никогда не было. Всю взрослую жизнь перебивался случайными заработками. Зимой в Ставрополе случайно встретились и разговорились с этим фермером – он предложил подработать у него на "точке". Я согласился. В Калмыкии до этого не бывал. Но наши степи похожи, ориентироваться мне было несложно. Поэтому я смог показать полицейским, где находится животноводческая стоянка, откуда я сбежал", – сказал Бурцев корреспонденту "Кавказского узла".

Дмитрию Бурцеву необязательно ждать оформления инвалидности, чтобы воспользоваться мерами соцподдержки, заверил юрист комитета труда и социальной защиты администрации Ставрополя. "Мы предоставляем широкий спектр мер социальной поддержки, с ними можно ознакомиться у нас на сайте. Но чтобы сказать, какими именно мерами сможет воспользоваться тот или иной гражданин, нам нужно, во-первых, получить от него заявление, а во-вторых, изучить его документы. Потому что все выплаты носят заявительный характер, то есть по умолчанию они не назначаются. И на какие меры социальной поддержки может рассчитывать конкретный человек, зависит от комплекта и содержания предоставленных нам документов. Если, допустим, человек признан малоимущим, то он имеет право на единоразовую ежегодную выплату. Кроме того, он сможет получать бесплатные питание, одежду, услуги парикмахера, химчистки и прочее. Для этого необязательно ждать оформления инвалидности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если семья Бурцева подпадет под критерий "малоимущая", то собственник жилья сможет получить жилищную субсидию, добавил сотрудник ведомства. "Когда уровень расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 22 процента от совокупного дохода семьи, часть затрат компенсирует государство", – уточнил он.

Бурцев вправе обратиться в администрацию города как лично, так и через своего представителя, добавил юрист. "Он может позвонить, прийти, направить заявление по почте, через МФЦ или сайт "Госуслуги", либо отправить к нам человека по доверенности. Причем доверенность может быть не только нотариальная, но и простая письменная. И его интересы может представлять любой человек – не только мама, но и, допустим, кто-то из соседей или просто знакомых", – пояснил сотрудник администрации Ставрополя.

В Ставропольском крае и в самом Ставрополе есть реабилитационные центры, где можно получить процедуры бесплатно по направлению из поликлиники, сообщил дежурный врач травматолого-ортопедического отделения краевой больницы.

"Переломы таза бывают разные, и каждый перелом имеет свой прогноз. Бывает, что переломы проходят без последствий, бывает, что приводят к инвалидности. Методы реабилитации также зависят от тяжести травмы. В некоторых случаях достаточно физиотерапии, а иногда надо проводить целый комплекс реабилитационных мероприятий – механотерапию (реабилитацию с применением специальных устройств и тренажеров. – Прим. "Кавказского узла"), санаторно-курортное лечение и так далее. У нас есть больница восстановительного лечения в Кумагорске [Минераловодского района], которая относится к министерству здравоохранения. Если пациенту необходима реабилитация, поликлиника, к которой он прикреплен, может дать направление туда. Кроме того, есть реабилитационный центр на проспекте Кулакова в Ставрополе, где тоже можно получить услуги по полису медицинского страхования", – рассказал травматолог корреспонденту "Кавказского узла".

С 2019 года по настоящее время в калмыцких судах было рассмотрено два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы, сообщил сотрудник в пресс-службе Верховного суда Калмыкии. "В 2019 году было одно такое дело, но статья 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы" предусматривает до восьми лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла") шла как дополнительная квалификация. В 2020 году дел по этой статье не было. В 2021 году в Элистинском городском суде рассматривалось одно дело по статье 127 УК РФ в отношении двух лиц", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".