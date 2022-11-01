01 ноября 2022, 05:09

Три волгоградца осуждены за продажу людей в трудовое рабство

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде приговорил к длительным срокам троих членов группировки, которая похищала людей и продавала их в трудовое рабство фермерам в Астраханской области и Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2021 года было завершено расследование уголовного дела о продаже жителей Волгоградской области в трудовое рабство. Обвинения предъявили пяти задержанным, которые, по версии следствия, выдавали себя за сотрудников полиции, затем похищали бездомных и нетрезвых людей и продавали их в рабство фермерам. 22 октября 2021 года один из членов группировки был осужден на четыре с половиной года колонии строгого режима.

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор трем участникам группировки, которые продавали людей в рабство на фермы, пишет 31 октября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

Фигуранты обвинялись в похищении и торговле людьми и грабеже. 33-летнего обвиняемого суд приговорил к 10 годам лишения свободы (его также признали виновным в грабеже и сбыте имущества, добытого преступным путем), 36-летнего - к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, 54-летнего - к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Вину осужденные не признали, сообщает "Высота 102".

Член группировки, которого в октябре 2021 года суд приговорил к 4,5 годам колонии, был ее организатором. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Случаи похищения, работорговли и принудительного труда освещены "Кавказским узлом" в материале "Рабство на Северном Кавказе".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Псковской области вернулся домой после побега из рабства в Буйнакске", "Стали известны детали пребывания белоруса в трудовом рабстве на Северном Кавказе", ""Альтернатива" разъяснила отличия истории с Жамиловым от случаев трудового рабства".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 ноября 2022, 06:03

  • Братья Магомедовы отказались признать вину

    Адвокаты совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и бывшего сенатора Магомеда Магомедова выразили надежду, что братьев оправдают хотя бы по статье об организации преступного сообщества. Сами Магомедовы заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

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