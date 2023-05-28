"Альтернатива" сообщила об освобождении человека из трудового рабства в Дагестане

28 мая 2023, 12:32

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Сергея Бусыгина несколько лет вынуждали бесплатно работать на кирпичном заводе около Каспийска, сообщило движение "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, в мае 2022 года "Альтернатива" сообщила о вызволении из трудового рабства жителя Буденновска, которого насильно держали на ферме в Ставропольском крае.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

В трудовом рабстве в Дагестане оказался Сергей Бусыгин 1966 года рождения, сообщило вечером 27 мая движение "Альтернатива". "К сожалению, история мужчины — это типичный случай попадания в трудовое рабство. В 2016 году мужчину завербовали на площади трех вокзалов в г. Москве. Сергею предложили работу, обещали хорошие условия, на что он согласился. В итоге Сергей оказался на кирпичном заводе недалеко от г. Каспийска, Республика Дагестан", - говорится в публикации в телеграм-канале движения.

После 2018 года "структура занятости" рабов в Дагестане изменилась: если раньше они в основном работали на кирпичных заводах, то теперь - на сельскохозяйственных предприятиях, рассказал в октябре 2021 года "Кавказскому узлу" руководитель "Альтернативы" Олег Мельников. "В Дагестане сократилось количество кустарных предприятий, в первую очередь кирпичных заводов, федеральные власти стараются навести в этой сфере порядок", - сказал он.

На кирпичном заводе Сергей Бусыгин проработал несколько лет. "По словам Сергея, документы у него почти сразу забрали, зарплату не платили, а вместо этого его заставляли отрабатывать долг, который возникал сам по себе, периодически били, а для того, чтобы мыслей сбежать не было, угрожали связями в правоохранительных органах. Условия работы и проживания там были настолько ужасны, что Сергей получил обморожение ног. После этого он попал в больницу, где ему ампутировали пальцы", - сообщили активисты.

О ситуации Сергея Бусыгина движению сообщил волонтер, который узнал о его пребывании в больнице. "Сейчас Сергей в полной безопасности и с ним все хорошо. После того, как процесс восстановления документов будет завершен, мы направим Сергея в приют, где он сможет пробыть столько времени, сколько ему понадобится для полного восстановления", - говорится в публикации.

Ключевую роль в освобождении Бусыгина сыграл новый волонтер на Северном Кавказе, рассказал координатор "Альтернативы" Алексей Никитин. "Сейчас он помогает Сергею восстановить документы, даже попытался вернуть паспорт у хозяина кирпичного завода, но ожидаемо получил отказ. Сейчас мужчина остается в больнице, в наркологическом отделении, но не потому, что имеет проблемы с зависимостями, просто его туда приняли и смогли оставить на время, как в приюте", – приводит сегодня его слова "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", – рассказал он.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал Олег Мельников в январе 2020 года, после освобождения в Дагестане трех человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил тогда адвокат Абусупьян Гайтаев.

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