Уроженец Азербайджана отправлен в Баку после освобождения из рабства

19 апреля 2023, 13:11

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Пожилой уроженец Азербайджана Гакиф Булатов, который был найден в Ростовской области после семи месяцев пребывания в трудовом рабстве, отправлен в бакинский дом престарелых, сообщило движение "Альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", движение против рабства "Альтернатива" неоднократно сообщало о случаях освобождения людей из трудового рабства в СКФО и ЮФО. Так, в мае 2022 года "Альтернатива" сообщила о вызволении из трудового рабства жителя Буденновска, которого насильно держали на ферме в Ставропольском крае.

"Рекрутеры" ищут потенциальных работников на вокзалах Москвы, Саратова и других крупных городов, чаще всего жертвами работорговцев становятся люди из провинции, приезжающие в крупные города на заработки, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Уроженец Азербайджана Гакиф Булатов, 1954 года рождения, был найден волонтерами движения «ЛизаАлерт» в одной из больниц Ростова-на-Дону. Туда мужчина был госпитализирован с обморожением пальцев ног, что привело к их ампутации из-за гангрены, сообщило вечером 18 апреля движение "Альтернатива".

"Сотрудники «ЛизаАлерт» обратились за помощью к нам, т.к. удалось установить, что предыдущие 7 месяцев Гакиф Мансурович провел в рабстве. На днях мы привезли дедушку в Москву, но, к сожалению, подробностей случившегося узнать так и не смогли. У Гакифа Мансуровича проблемы с речью и способностями самостоятельно передвигаться, возможно, ранее он пережил инсульт. Рассказывать о произошедшем ему было крайне сложно, да и он этого не хотел", - говорится в публикации в телеграм-канале движения.

Активисты помогли Гакифу Булатову с вылетом в Баку, сообщила "Альтернатива". "По его просьбе мы отправляем его в Баку в дом престарелых, который он выбрал себе сам", - отмечается в публикации.

После семи месяцев пребывания в рабстве пожилой мужчина "оказался на улице", пояснили активисты. "Остается только догадываться, сбежал ли он самостоятельно или же его выгнали, когда он перестал справляться с работой из-за возраста и состояния здоровья. Какое-то время дедушка жил в одном из приютов Ростова-на-Дону. Там позаботились о том, чтобы положить его в больницу и сделать необходимую операцию", - сообщила "Альтернатива".

Также известно, что в начале 2000-х годов Булатов жил в Бугульме (Татарстан). "Возможно, там остался кто-то из его родственников. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг кто-то в Бугульме или же в Баку (Азербайджан) его узнал, пожалуйста, свяжитесь с нами! Очень важно, чтобы у человека была возможность провести свою старость в кругу близких людей! Мы надеемся, что кто-то из родных Гакифа Мансуровича все-таки найдется", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией пожилого мужчины.

Напомним, трудовое рабство – проблема, характерная для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", - рассказал он.

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