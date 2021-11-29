Фермер из Калмыкии осужден по делу о рабском труде жителя Ставрополья

29 ноября 2021, 20:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал калмыцкого фермера виновным в насильственном удержании на своей ферме жителя Ставропольского края для работы. Подсудимый признал вину и получил год ограничения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что в суд передано дело жителя Яшкульского района Калмыкии, который обвинен в том, что незаконно удерживал на животноводческой стоянке ставропольчанина. По словам потерпевшего, фермер отобрал у него паспорт и телефон, его избивали, не платили зарплату. В конце марта ставропольчанину удалось сбежать. Его догнали и жестоко избили, после чего бросили умирать в степи. Мужчине пришлось двое суток ползти вдоль трассы Р-216, пока один из водителей не вызвал скорую помощь. В больнице ставропольчанину поставили диагноз "перелом костей таза". После перелома костей таза он не может сидеть, передвигается на костылях, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать пострадавшего.

30-летний житель Яшкульского района обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). По версии следствия, с 7 января 2021 года 44-летний житель Ставрополя работал на животноводческой стоянке обвиняемого. 14 января, будучи неудовлетворенным условиями работы, мужчина решил уехать домой. Однако обвиняемый, применяя насилие, незаконно удерживал его на своей животноводческой стоянке до 23 марта, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Калмыкии 3 сентября.

Суд вынес приговор жителю Калмыкии по делу о незаконном лишении свободы жителя Ставропольского края. По версии следствия и суда, подсудимый удерживал пастуха против его воли на своей животноводческой стоянке. Подсудимый признал вину полностью и сотрудничал со следствием, сообщило сегодня управление СКР по Калмыкии.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что потерпевший Дмитрий Бурцев счел нужным при поддержке юристов общественного движения "Альтернатива" обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба, а также добиваться возбуждения уголовного дела за нанесение тяжких телесных повреждений.