В зале суда. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

29 ноября 2021, 20:05

Фермер из Калмыкии осужден по делу о рабском труде жителя Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал калмыцкого фермера виновным в насильственном удержании на своей ферме жителя Ставропольского края для работы. Подсудимый признал вину и получил год ограничения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что в суд передано дело жителя Яшкульского района Калмыкии, который обвинен в том, что незаконно удерживал на животноводческой стоянке ставропольчанина. По словам потерпевшего, фермер отобрал у него паспорт и телефон, его избивали, не платили зарплату. В конце марта ставропольчанину удалось сбежать. Его догнали и жестоко избили, после чего бросили умирать в степи. Мужчине пришлось двое суток ползти вдоль трассы Р-216, пока один из водителей не вызвал скорую помощь. В больнице ставропольчанину поставили диагноз "перелом костей таза". После перелома костей таза он не может сидеть, передвигается на костылях, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать пострадавшего.

30-летний житель Яшкульского района обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). По версии следствия, с 7 января 2021 года 44-летний житель Ставрополя работал на животноводческой стоянке обвиняемого. 14 января, будучи неудовлетворенным условиями работы, мужчина решил уехать домой. Однако обвиняемый, применяя насилие, незаконно удерживал его на своей животноводческой стоянке до 23 марта, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Калмыкии 3 сентября.

Суд вынес приговор жителю Калмыкии по делу о незаконном лишении свободы жителя Ставропольского края. По версии следствия и суда, подсудимый удерживал пастуха против его воли на своей животноводческой стоянке. Подсудимый признал вину полностью и сотрудничал со следствием, сообщило сегодня управление СКР по Калмыкии.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что потерпевший Дмитрий Бурцев счел нужным при поддержке юристов общественного движения "Альтернатива" обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба, а также добиваться возбуждения уголовного дела за нанесение тяжких телесных повреждений. 

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден за использование рабского труда", "Двое жителей Ахтубинска осуждены за использование рабского труда", "Двое ростовчан осуждены за использование рабского труда".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 ноября 2021, 23:07

  • Адвокаты указали на недостаточную квалификацию экспертов в деле "Мемориала"*

    Учительница математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов, привлеченные для проведения психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска против Правозащитного центра "Мемориал"*, некомпетентны, они не являются экспертами ни в одной области, заявил адвокат Михаил Бирюков. Привлечение преподавателя и переводчика подтверждает, что дело носит политический характер, уверен член совета правозащитного центра Олег Орлов.

29 ноября 2021, 22:15

  • Юристы назвали надуманными претензии суда к конверту Антоновой

    Суды в Краснодаре уже получали корреспонденцию в конвертах с репродукцией картины Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи", но усмотрели в ней неуважение к суду только в случае Яны Антоновой. Картина является художественным наследием и не может никого оскорбить, заявили юристы, комментируя предположение судьи, что таким образом Антонова демонстрировала неуважение к суду.

29 ноября 2021, 21:55

29 ноября 2021, 21:17

29 ноября 2021, 20:42

  • Арашуковы в суде отказались признать вину

    Мосгорсуд с участием коллегии присяжных начал слушать дело Рауля и Рауфа Арашуковых. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец отказались в суде признать себя виновными.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи