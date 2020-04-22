Силовики раскрыли схему принуждения к рабству в Дагестане

22 апреля 2020, 12:42

Правоохранители начали проверку информации о том, что двух мужчин обманом вынудили работать на кошаре в Тарумовском районе, сообщило 21 апреля МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", трудовое рабство является проблемой, характерной для всей России, в том числе на юге страны, сообщил в мае 2019 года руководитель движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников. "В Калмыкии мы встречали около 20 таких случаев, в Дагестане – чуть больше, в Чечне – чуть меньше, в Ингушетии было 5-7 случаев, в Краснодарском крае – около 40, в Ростовской области – где-то 20-30", - рассказал он.

Большинство выявленных случаев принудительного труда в Дагестане связаны с заводами по производству стройматериалов. Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем - фактически товар, который можно купить и продать, говорится в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Полиция Дагестана начала проверку сообщения об использовании подневольного труда в Тарумовском районе, сообщила 21 апреля пресс-служба республиканского МВД.

Потерпевшие - 42-летний уроженец Новосибирской области и 31-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа – рассказали правоохранителям, что знакомый в Москве пытался "продать их труд в одну из кошар в Тарумовском районе Дагестана", первоначально предложив им поработать на ферме в Ставропольском крае.

"Согласно условиям договора, потерпевшие должны были присматривать за домашним скотом, за что ежемесячно будут получать по 20 000 рублей на каждого. Мужчины согласились с заманчивым предложением. Злоумышленник посадил их в автобус и заверил, что купил билеты до пункта назначения и, более того, оплатил водителю дополнительную сумму за питание в пути. Не подозревая о намерениях знакомого, мужчины спустя сутки оказались на территории Дагестана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам потерпевших, на окраине села Кочубей их встретили и озвучили другие условия работы – договор минимум на год, жилье на кошаре и зарплату в 5000 рублей. "Условия сделки потерпевшим не понравились и они отказались, но позднее были вынуждены согласиться, так как выяснилось, что московский знакомый их проезд вовсе не оплачивал, теперь мужчины должны водителю автобуса порядка 20 000 рублей. Заплатив необходимую сумму, "работодатели" забрали потерпевших на рабочие места, где они впоследствии и были обнаружены правоохранителями", - сообщило МВД по Дагестану.

В полиции о происшествии узнали от пассажира автобуса Москва - Махачкала, который стал очевидцем "принуждения двух мужчин, таких же пассажиров указанного автобуса, к труду на кошаре", говорится в сообщении.

Пользователей Instagram возмутила практика подневольного труда в Дагестане

На своей странице в Instagram министерство пояснило в тот же день, что 20 тысяч рублей, которые были объявлены долгом потерпевших водителю автобуса, не были платой за проезд. "Реальная цена за проезд по указанному маршруту (Москва – Махачкала) варьируется от 2000 до 3000 рублей, а озвученная водителем сумма - это тот самый капкан. Заведомо зная, что в кармане у них нет даже тысячи рублей, назвав фантастическую и непосильную сумму, он сделал их своими должниками", - говорится в публикации.

К 12.40 мск 22 апреля сообщение набрало более 84,9 тысячи просмотров, под ним размещено 359 комментариев. Авторы многих из них выразили возмущение практикой принудительного труда, указав, что она "позорит" республику. "Наказать негодяев надо. Потому что этот факт затрагивает всех дагестанцев", - написал, в частности, abrek2016. "Водитель в доле стопудово! Шутки шутками! Прекращайте позорить республику!" – призвал zilli_lacoste. "Это целое преступное сообщество, схема, по которой люди в рабство попадают", - написала alisa__05.

Пользователь abrek2016 также поинтересовался у автора публикации, чем закончилась история. "Чтоб другим неповадно было", - пояснил он. "Аbrek2016, выясняют все обстоятельства. Водитель автобуса и "работодатели" из Москвы уже установлены. Расследование продолжается", - ответил ему представитель пресс-службы МВД по Дагестану.

Об одном из случаев освобождения людей из трудового рабства в Дагестане "Кавказский узел" рассказывал в 2013 году в видео "Рабство XXI века (Дагестан)".

За год стало известно о минимум семи освобожденных от подневольного труда в Дагестане

Напомним, 7 января движение "Альтернатива" объявило о поиске родственников 69-летнего жителя Магнитогорска Виктора Богданова, который, по данным активистов, провел в трудовом рабстве 24 года, из них 15 лет работал на кирпичных заводах и каменоломнях Дагестана.

В тот же день "Альтернатива" сообщила и об освобождении супружеской пары, которую несколько месяцев вынуждали бесплатно работать на ферме около Карабудахкента. После этого сотрудники полиции посетили ферму и пообщались с другими работниками, которые не подтвердили факты применения принудительного труда. Супружеская пара не сбежала из рабства, а покинула ферму из-за отсутствия работы, пришли к выводу в МВД Дагестана.

В сентябре 2019 года "Альтернатива" сообщила, что активисты движения помогли уехать в Москву двум мужчинам, которые самостоятельно смогли освободиться от трудового рабства в Дагестане. Одному из них пришлось работать на каменоломне, другой бесплатно пас скот.

До этого об освобождении мужчины из рабства в Дагестане "Альтернатива" сообщала в ноябре 2018 года. Тогда, по данным активистов, мужчина, находившийся в трудовом рабстве с 2013 года, был освобожден и возвращен в Москву.