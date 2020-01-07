Виктор Богданов, освобожденный из рабства в Дагестане. Скриншот https://www.facebook.com/ru.alternative.help/photos/a.295520020932845/774808343004008/?type=3&theater

07 января 2020, 16:22

«Альтернатива» объявила о поиске семьи освобожденного из рабства в Дагестане

Активисты движения против рабства «Альтернатива» разыскивают родственников человека, который 24 года находился в трудовом рабстве на Северном Кавказе. Пожилой житель Магнитогорска живет в московском штабе движения и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Альтернатива" занимаются освобождением людей из трудового рабства. "Если взять юг в широком смысле – СКФО и ЮФО, то в этом регионе в основном удерживают в рабстве людей на животноводческих стоянках... в Дагестане – чуть больше 20 таких случаев (с 2011 года)", - сообщил 23 мая руководитель движения Олег Мельников "Кавказскому узлу". По его словам, рабство является проблемой, характерной для всей России, и с каждым годом количество обращений в организацию растет.

Большинство выявленных случаев принудительного труда в Дагестане связано с заводами по производству стройматериалов. При этом республика демонстрирует высокий рост безработицы. Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем - тот же товар, который можно купить, продать, отмечается в материале "Рабство на Северном Кавказе", размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

69-летний житель Магнитогорска Виктор Богданов отправился на заработки в 1996 году, после чего попал в трудовое рабство на Северном Кавказе, сообщили сегодня в движении против рабства "Альтернатива". По словам представителя организации, 15 из 24 лет, которые пожилой мужчина провел в трудовом рабстве, он находился в различных районах Дагестана, где ему «бесплатно приходилось работать на кирпичных заводах, каменоломнях, пасти скот». 

Скриншот сообщения в группе движения "Альтернатива" в "ВКонтакте". https://vk.com/@alternative.movement-tret-zhizni-v-rabstveПоследнее время мужчина жил в Левашинском районе республики, он практически ослеп, поэтому, как считают активисты, был отправлен в Махачкалу. «Из Махачкалы он как-то попал в Москву, мы ещё не выяснили – как. В Москве полицейские определили его в спецприемник. Оттуда полиция почему-то отправила его обратно в Дагестан. Здесь полицейские доставили его в отдел полиции и вызвали меня, я его и забрал", - цитирует сегодня представителя движения в Дагестане Закира Исмаилова издание "Кавказ. Реалии".

По словам Исмаилова, пожилой мужчина сейчас находится в московском штабе организации.

Активисты движения разыскивают родственников освобожденного из рабства, а также пытаются восстановить его документы, говорилось в сообщении организации, опубликованного 6 января в группе организации в «ВКонтакте».

«Из дома (житель Магнитогорска) уезжал с советским паспортом, который тогда еще был действителен. Сейчас же у него нет ни документов, ни здоровья, ни крыши над головой. Он практически полностью ослеп. У него множество застарелых переломов», - отмечается в сообщении. Известно, что в Магнитогорске оставалась сестра пожилого мужчина 1948 года рождения.

Об одном из случаев освобождения людей из трудового рабства в Дагестане "Кавказский узел" рассказывал в 2013 году в видео "Рабство XXI века (Дагестан)".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 сентября 2019 года стало известно об помощи активистами движения "Альтернатива" двум мужчинам, которые самостоятельно смогли освободиться от трудового рабства в Дагестане. Одному из них пришлось работать на каменоломне, другой бесплатно пас скот

Примечание:

"Двое жителей Ростовской области задержаны за использование рабского труда", "Обвиняемый в торговле людьми задержан в Армении", "Женщина задержана в Грузии по делу о торговле людьми".

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