Игорь Б. (слева) и Владимир Е. Фото: фициальная страница движения "Альтернатива" в FB https://www.facebook.com/ru.alternative.help/

26 сентября 2019, 13:43

"Альтернатива" сообщила о сбежавших из рабства в Дагестане

Активисты движения против рабства "Альтернатива" помогли уехать в Москву двум мужчинам, которые самостоятельно смогли освободиться от трудового рабства в Дагестане. Одному из них пришлось работать на каменоломне, другой бесплатно пас скот.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Альтернатива" занимаются освобождением людей из трудового рабства. "Если взять юг в широком смысле – СКФО и ЮФО, то в этом регионе в основном удерживают в рабстве людей на животноводческих стоянках... в Дагестане – чуть больше 20 таких случаев (с 2011 года)", - сообщил 23 мая руководитель движения Олег Мельников"Кавказскому узлу". По его словам, рабство является проблемой, характерной для всей России, и с каждым годом количество обращений в организацию растет.

Большинство выявленных случаев принудительного труда в Дагестане связано с заводами по производству стройматериалов. При этом республика демонстрирует высокий рост безработицы. Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем - тот же товар, который можно купить, продать, отмечается в материале "Рабство на Северном Кавказе", размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Скриншот публикации на странице движения против рабства "Альтернатива" в Facebook. https://www.facebook.com/ru.alternative.help/photos/a.295520020932845/689697711515072/?type=3&theaterДвоим мужчинам удалось сбежать из Дагестана, где они находились в трудовом рабстве, сообщалось на странице движения против рабства "Альтернатива" в Facebook 25 сентября.

По данным движения, один из сбежавших вместо обещанной работы в парниках возле Махачкалы два с половиной месяца бесплатно работал на каменоломне в селе Новые Викри. Ранее мужчина приехал на заработки в Москву, где его знакомый предложил ему поехать в Дагестан.

Другой мужчина собирался работать на стройке за 20 тысяч в месяц в Махачкале, но полмесяца бесплатно пас скот в Хасавюртовском районе. "Мужчины убежали из "рабства", на попутках добрались до Махачкалы, а там уже наш сотрудники помог им. Сейчас они уже едут в Москву", - говорится в сообщении.

Сбежавших из рабства задержали полицейские на автовокзале, после чего передали активистам движения. "Денег и документов при себе у мужчин не было. Их поселили в гостиницу… [в Москве] сбежавшие планируют оформить себе новые паспорта и устроиться на нормальную работу. Потерпевшие связались с родственниками и сообщили, что самое страшное уже позади", - сообщает движение.

Примечание:

"Двое жителей Ростовской области задержаны за использование рабского труда", "Обвиняемый в торговле людьми задержан в Армении", "Женщина задержана в Грузии по делу о торговле людьми".

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