Желание помочь пострадавшим от наводнения в Дагестане обернулось для Отраковского заключением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Хасавюрте капитана Ивана Отраковского, который приехал в Дагестан, чтобы помочь пострадавшим от наводнения. Причиной, по официальной версии, стала нецензурная брань. Суд арестовал его на трое суток, Отраковский объявил сухую голодовку.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находится около 1,5 млн жителей, с 9 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Вечером 10 апреля в селе восстановили подачу газа. В поселке остается вода, но в меньшем количестве. Помощь поступает регулярно, но главным образом от волонтеров, рассказали сельчане.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Иван Отраковский, который ранее выдвигался в президенты России (в 2023 году года подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения. Но Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Отраковского - прим. "Кавказского узла") задержан в Хасавюрте, сообщил в своем YouTube-канале "Дикий десантник" блогер Асхабали Алибеков. "Сотрудники полиции его вчера задержали, незаконно задержали его по административному правонарушению. "Все это сфабриковано, все это ложь. Они его вели от самых Ессентуков. И когда он вышел прогуляться, они его задержали, сфабриковали административное дело", - заявил Алибеков в видео, которое было размещено сегодня утром.

Он сообщил, что хотел подать заявление в прокуратуру, но прокурора в связи с выходным днем нет на месте, а сотрудники полиции пытались помешать ему, а также "закрыть".

По его словам, Отраковский приехал в Дагестан, чтобы оказать помощь пострадавшим при наводнении. "Опозорили весь Дагестан, обидели гостя", - эмоционально говорит Алибеков.

Он призвал всех, у кого есть возможность, оказать помощь и сообщил, что пойдет на суд по избранию меры пресечения Отраковскому. Алибеков выразил опасения, что на суде могут задержать и его.

В другом видео Алибеков стоит у отделения полиции, куда намеревается подать заявление об исчезновении Отраковского, так как "в гостинице его вещи", а "местонахождение неизвестно". Это видео было размещено в его YouTube-канале 9 часов назад, после этого новых видео к 20.00 мск 11 апреля не появлялось.

Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, известный в блогосфере как "Дикий десантник", в начале марта вышел на свободу из колонии в Адыгее, отбыв срок по делу о нападении на полицейского.

Глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что приезд Отраковского связан с наводнением в Дагестане. "В результате в городе Хасавюрт он попал в отдел полиции, куда его доставили за якобы нецензурную брань в адрес полицейских. Решением суда он арестован на трое суток", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Данные о сроке административного ареста Отраковского подтвердил и дагестанский политолог Деньга Халидов.

Отраковский в знак протеста против задержания с 10 апреля держит сухую голодовку двое суток и будет продолжать до конца, говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Иван Отраковский - капитан морской пехоты, кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий в Чечне, говорится на сайте возглавляемой им организации "Армия защитников Отечества".