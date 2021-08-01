Житель Удмуртии освободился из трудового рабства в Дагестане

01 августа 2021, 22:02

Иван Яковлев смог дважды сбежать из трудового рабства в Дагестане, вначале он работал на кирпичном заводе, затем на ферме пастухом, сообщило движение против рабства "Альтернатива". Комментаторы возмущены тем, что в Дагестане распространены случаи использования подневольного труда.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о случаях освобождения людей из трудового рабства непосредственно в регионах Северного Кавказа. Об одном из таких случаев в Дагестане "Кавказский узел" рассказывал в 2013 году в видео "Рабство XXI века (Дагестан)". В Дагестане большинство выявленных случаев принудительного труда связаны с заводами по производству стройматериалов. Рабы в Дагестане - дешевая рабочая сила, которую завлекают на Кавказ в основном обманным путем, - фактически товар, который можно купить и продать, указано в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

Житель Удмуртии Иван Николаевич Яковлев родом из небольшого поселка, в ноябре 2019 года он приехал в Москву на заработки, так как в его селе работы не было. Однако в большом городе он растерялся и не знал где, ему искать работу. В итоге более полутора лет он находил сомнительные объявления и нанимался на сомнительные работы, трижды попал в так называемые работные дома, где его обманывали — платили либо мало, либо ничего, сообщило движение "Альтернатива".



В мае 2021 года Яковлев поехал на Казанский вокзал, чтобы вернуться в Ижевск, однако неизвестные на вокзале предложили ему работу с прекрасными условиями. После того, как мужчина согласился, неизвестные предложили пообедать. Проснулся Яковлев уже в Дагестане на кирпичном заводе в 120 км от Махачкалы. Хозяином завода был мужчина по имени Мурат, говорится в сообщении движения в Instagram, опубликованном в ночь на 1 августа.

Через две недели ему удалось сбежать. Ему встретились трое мужчин, которые предложили поработать пастухом на ферме. Иван согласился, так как не видел другого выхода. Однако через три дня он захотел уйти с фермы, но Руслан и Тураб сказали ему, что мужчина был куплен за одного барана, которого необходимо отработать, указано в сообщении.



С фермы Иван Николаевич убежал через два месяца и сразу же на попутках уехал в Махачкалу. Когда он сидел на лавочке, к нему подошли несколько мужчин, которые оказались волонтерами "Лиза Алерт", они передали всю информацию куратору "Альтернативы" по Дагестану. "Сейчас Иван находится у нас. В дальнейшем мы отправим его домой, где он сможет восстановить документы, в чем мы окажем мужчине поддержку. Мы также уже нашли надежное место работы для Ивана Николаевича — после восстановления документов он будет трудоустроен", - говорится в сообщении.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал "Кавказскому узлу" в начале января 2020 года руководитель движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников после освобождения в Дагестане троих человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил адвокат Абусупьян Гайтаев.

Публикация в Instagram движения "Альтернатива" за 22 часа собрала 2420 отметок "нравится" и 45 комментариев.

Пользователи сети отметили, что в Дагестане часты случаи использования подневольного труда. "Пора уже чёрный список таких заводов составлять, чтобы бойкотировать их продукцию!" - отметила marlifakt. "Мне просто интересно, столько людей знают о этом заводе и его не могут закрыть? Не могут освободить людей?" - поинтересовалась faridachka05. "Много раз писали, что это мини-заводы, их много, и к моменту, когда туда приходят органы, естественно, никого там уже нет", - ответила ей gala_kovaleva. "Людей покупают за баранов. 21-й век. Я в шоке", - указала homik1981.

Часть пользователей поблагодарила представителей движения. "Благое дело делаете. Низкий вам поклон", - написала olga_colnze.

Напомним, 25 июля «Альтернатива» рассказала об освобождении жителя Ростовской области Михаила Раткова и ставропольчанина Александра Букреева, которых без документов обнаружили в Подмосковье, где их эксплуатировали в работных домах. Ратков и Букреев попали туда с помощью вербовщиков. Ратков до Подмосковья успел побывать в трудовом рабстве в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Из трудового рабства освобождаются люди, которые не привыкли отстаивать свои права и боятся мести, это позволяет их вербовщикам и эксплуататорам оставаться безнаказанными, указали в движении "Альтернатива" после вызволения двух жителей юга России.