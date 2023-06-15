Житель Дагестана наказан за недоносительство о вербовке в "Батальон Шейха Мансура"

15 июня 2023, 03:56

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Хасавюртовский городской суд признал жителя Хасавюрта виновным в несообщении о том, что его знакомый агитирует вступать в отряд для боевых действий на Украине против вооруженных сил РФ.

"Кавказский узел" сообщал, что в боях на Украине против вооруженных сил России участвуют подразделения, сформированные их выходцев с республик Северного Кавказа. По данным издания Politico, среди таких подразделений есть "Батальон шейха Мансура".

Суд установил, что житель Хасавюрта умышленно не сообщил в правоохранительные органы информацию о человеке, который склонял его и других жителей республики к вступлению в ряды незаконного вооруженного формирования "Батальон Шейха Мансура" для боевых действий против вооруженных сил России в ЛДНР, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.

"В связи с полным признанием своей вины подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", - цитирует сегодня пресс-службу ведомства РИА "Дагестан".

Напомним, в мае суд признал виновным жителя села Эндирей в том, что он не сообщил правоохранителям о нескольких односельчанах, которые вступили в ряды террористической организации, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. В апреле за недоносительство была оштрафована жительница Дагестана.

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