27 апреля 2023, 18:18

Politico назвало число воюющих за Украину чеченцев

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Politico назвало число воюющих за Украину чеченцев В боевых действиях на Украине принимает участие 150-200 чеченцев, преимущественно потомки бывших боевиков, воевавших в первой и второй чеченских кампаниях, они входят в три подразделения, утверждается в публикации европейского подразделения американского издания Politico.

"Кавказский узел" писал, что 1 марта 2022 года Рамзан Кадыров пообещал покончить с участниками боевых действий на Украине, которые называют себя чеченцами и выступают против российских военных. 3 марта 2022 года он пообещал выплатить по 500 тысяч долларов за головы командиров украинских батальонов, а также чеченского батальона, который участвует в боевых действиях на стороне Украины. 12 октября чеченские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против уроженца Чечни Хусейна Джамбетова по подозрению в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия" (ОБОН), входящего в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 17 октября 2022 года стало известно, что полевой командир Рустам Ажиев, прибывший из Сирии на Украину, объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника.

ОБОН не единственное чеченское подразделение в рядах ВСУ, рассказал военный из Украины с боевым опытом периода чеченских войн Абу Иса Шишани. "Количество бойцов ОБОН растет. Они успешно увеличивают свои ряды. Есть еще ряд подразделений, которые имеют гораздо более длительную историю в составе украинской армии. К примеру, известное подразделение "Бешеная Стая". Еще есть "SOG"(Special Operation Group). Это очень секретное подразделение в составе ВСУ, наподобие британской SAS. Мало кто знает, сколько их и кто входит в эту группу. Известно только, что это чеченцы с большим опытом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В боевых действиях на стороне Украины принимают участие от 150 до 200 чеченцев,  в основном это сыновья и внуки боевиков, воевавших в двух кампаниях на территории Чечни и впоследствии эмигрировавших,сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на публикацию издания  Politico.

Как утверждается в публикации европейского издания Politico, чеченцы состоят  в трех соединениях — батальоне имени Джохара Дудаева, батальоне шейха Мансура и еще в одном  секретном батальоне, который работает с украинской военной разведкой. В публикации подчеркивается, что  его члены постоянно ходят в масках, даже находясь не на позициях. Формально  чеченцы не входят в состав интернационального легиона, как иностранные наемники, не получают деньги и вооружаются самостоятельно, но получают от Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы на передовой, говорится в публикации.

Другие иностранные наемники сообщили изданию, что чеченцы - одни из самых идеологизированных участников этого конфликта. Двое чеченцев рассказали изданию, что "они здесь для того, чтобы воевать за Чечню".

На стороне Украины в 2014–2015 годах принимали активное участие в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона. К 2019 году они разоружились. В начале боевых действий на Украине в защите Киева участвовали чеченцы, ингуши и Дагестанцы, всего 200–300, рассказал представитель диаспоры Руслан Сидаевю Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждал и Кадыров, не раз упоминая из в своих высказываниях, говорится в справке "Кавказского узла"  "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

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Примечание:

"Милашина и Абдурахманов поспорили о роли Кадырова в инсценировке смертей критиков властей Чечни", "Кадыров посулил награду за казнь участников видео о сожжении страницы Корана", "Кадыров объявил о назначении Мусиханова командиром роты в зоне военной операции"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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