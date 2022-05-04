Судебный молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

04 мая 2022, 08:50

Житель Хасавюртовского района оштрафован за недоносительство

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал виновным жителя села Эндирей в том, что он не сообщил правоохранителям о нескольких односельчанах, которые вступили в ряды ИГ*, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

По версии следствия, в мае 2020 года житель села Эндирей, не сообщил правоохранителям о том, что несколько его односельчан принимают участие в деятельности ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", сообщила пресс-служба управления ФСБ по Дагестану.

Суд Хасавюртовского района признал сельчанин виновным по статье о несообщении о преступлении, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, привело 3 апреля РИА Дагестан сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 30 апреля жительница Дагестана Аминат Таймазханова была оштрафована за недоносительство. По версии следствия, она не сообщила в правоохранительные органы о своем знакомом, который вступил в ряды ИГ*.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию российских военных", "Беженцы с Донбасса заявили о нежелании оставаться в России", "Ростовчанин задержан после попытки закрасить символы спецоперации на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 мая 2022, 09:50

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