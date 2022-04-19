Жительница Дагестана оштрафована за недоносительство

19 апреля 2022, 04:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аминат Таймазханова из Дагестана признана виновной в том, что не сообщила в правоохранительные органы о своем знакомом, который вступил в ряды ИГ*, и оштрафована на 15 тысяч рублей.

Хасавюртовский районный суд оштрафовал жительницу Дагестана Аминат Таймазханову. В судебном акте, который был опубликован 18 апреля на сайте суда, указано, что приговор в отношении Таймазхановой вступил в силу 5 апреля. В нем указано, что Таймазханова в октябре 2020 года в мессенджере получила сообщение от своего знакомого, который признался, что уехал в Сирию и участвует в ИГ*, в частности, готовит членам террористической организации еду.

Таймазханова не сообщила об этом. В феврале 2022 года о том, что ей известно о судьбе знакомого, узнали силовики. Девушке было предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

"Подсудимая в судебном заседании согласилась с предъявленным обвинением, признала себя виновной в совершении <...> преступления <...> Просила суд назначить минимальное наказание, поскольку она вину признает, обещает впредь никогда не заниматься подобным. Защитник подсудимой, не оспаривая законность и допустимость имеющихся в деле доказательств, наличия вины подсудимой в содеянном и квалификацию ее действий по ст. 205.6 УК РФ, полностью поддержал ходатайство своей подзащитной", - говорится в судебном акте.

Об удовлетворении ходатайства попросил и гособвинитель. Суд учел, что на иждивении Таймазхановой находится малолетний ребенок, она ранее не привлекалась и признала вину, а также положительно характеризуется по месту жительства. Она признана виновной в совершении преступления по статье 205.6 УК РФ и оштрафована на 15 тысяч рублей.

Отметим, что санкции указанной статьи предусматривают штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. Комментариями Таймазхановой по поводу вынесенного приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.