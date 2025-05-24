Депутат Госдумы от Чечни отчитался о втором этапе обмена пленными с Украиной

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В рамках второго этапа обмена пленными, договоренности о котором были достигнуты на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, на родину вернулись 307 российских военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", в рамках обмена пленными по формуле 1000 на 1000 23 мая были освобождены из плена по 390 человек с российской и украинской сторон, в том числе в Россию вернулись 120 мирных жителей.

Состоялся второй этап масштабного обмена военнопленными по формуле 1000/1000, согласованного в рамках стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Силами Минобороны РФ сегодня в Россию из украинского плена вернулось 307 наших военнослужащих, на Украину переданы 307, сообщил сегодня в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы от Чечни, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Российские военнослужащие были переданы на территорию Республики Белоруссия, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, проинформировало Минобороны.

Сегодня вечером самолет, на борту которого находились 307 российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, приземлился в Подмосковье, сообщило ТАСС.

Активисты общественного движения по поиску и возвращению домой военных армии РФ "Наш выход, которое принимает участие в подготовке обменов, сообщили сегодня, что списки всех вернувшихся в Россию военных будут опубликованы по окончанию всех этапов обмена.

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