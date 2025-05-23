Саралиев рапортовал о первом этапе масштабного обмена пленными

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В рамках обмена пленными по формуле 1000 на 1000 сегодня были освобождены из плена по 390 человек с российской и украинской сторон.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая обмен пленными с Украиной состоялся по формуле 205 на 205. В числе возвращенных в Россию в рамках обмена пленными с Украиной оказались военнослужащие из семи регионов СКФО и ЮФО.

Минобороны России провело первый этап крупнейшего за все время обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, являющийся представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции. "Первая группа освобожденных из украинского плена в составе 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц возвращается в Россию. Взамен переданы 270 украинских военнопленных и 120 гражданских", - говорится в телеграм-канале Саралиева.

Провести такой масштабный обмен в один день технически сложно, поэтому процесс будет разбит на несколько дней, цитировало 22 мая слова Саралиева издание РБК.

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. В числе возвращенных гражданских лиц есть мирные жители Курской области, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.

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