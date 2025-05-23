×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:29, 23 мая 2025

Саралиев рапортовал о первом этапе масштабного обмена пленными

Обмен пленными. Фото: https://www.pnp.ru/politics/rossiya-i-ukraina-dogovorilis-provesti-obmen-plennymi-po-formule-1000-na-1000.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках обмена пленными по формуле 1000 на 1000 сегодня были освобождены из плена по 390 человек с российской и украинской сторон. 

Как писал "Кавказский узел", 6 мая обмен пленными с Украиной состоялся по формуле 205 на 205. В числе возвращенных в Россию в рамках обмена пленными с Украиной оказались военнослужащие из семи регионов СКФО и ЮФО.

Минобороны России провело первый этап крупнейшего за все время обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, являющийся представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции. "Первая группа освобожденных из украинского плена в составе 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц возвращается в Россию. Взамен переданы 270 украинских военнопленных и 120 гражданских", - говорится в телеграм-канале Саралиева. 

Провести такой масштабный обмен в один день технически сложно, поэтому процесс будет разбит на несколько дней, цитировало 22 мая слова Саралиева издание РБК. 

Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин. В числе возвращенных гражданских лиц есть мирные жители Курской области, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники акции в Стамбуле. 21 мая 2025 года. Фото: Арслан Коч для "Кавказского узла".
07:52, 22 мая 2025
Сотни человек поддержали в Стамбуле акцию памяти жертв Кавказской войны
Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева https://islamnews.ru/
01:59, 22 мая 2025
Отобрана коллегия присяжных по делу Тархана Эльдукаева
Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
18:26, 21 мая 2025
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой
Варвара Кошелева. Фото: пресс-служба Либертарианской партии России.
03:25, 21 мая 2025
Активистка кампании в поддержку Седы Сулеймановой заявила о преследовании
Мансур Мовлаев. Фото: Orda.kz https://orda.kz/chechenskogo-oppozicionera-otpravili-pod-arest-v-almaty-401794/
04:14, 17 мая 2025
Мансур Мовлаев арестован на 40 суток
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Обрушение моста в селе Кунки. Фото: Следственный комитет России
23 мая 2025, 14:43
Следствие сочло обрушение моста в Дагестане результатом халатности чиновников

Затонувший танкер. Фото: Минтранс РФ
23 мая 2025, 10:46
Кабмин направил 7,5 миллиарда на подготовку к подъему танкеров из Керченского пролива

Пляж в Анапе. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13510
22 мая 2025, 15:55
Мэрия Анапы оценила ликвидацию разлива мазута в 545 миллионов

Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
21 мая 2025, 18:26
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Показать больше