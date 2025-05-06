Бойцы из семи регионов юга России возвращены из украинского плена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В числе 205 человек, возвращенных в Россию в рамках обмена пленными с Украиной, оказались военнослужащие из семи регионов СКФО и ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля обмен пленными с Украиной состоялся по формуле 246 на 246. Среди возвращенных российских бойцов оказались и жители регионов СКФО и ЮФО.

Сегодня Минобороны провело "обмен военнопленными", сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. "В Россию из украинского плена вернулись наши военнослужащие, 205 человек, на Украину – 205", - написал он.

Все возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, "а также предоставлена возможность связаться с родственниками", сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в публикации.

Движение "Наш выход", участвующее в организации обменов пленными, опубликовало список возвращенных сегодня российских военнослужащих. Согласно перечню, среди вернувшихся в Россию - жители Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

Напомним, в сентябре 2022 года Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом пленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы пленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

При этом в апреле 2023 года, когда из плена вернулись пять чеченских бойцов, Кадыров отказался встречаться с ними. Он заявил, что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену", и вернувшиеся из плена земляки должны вновь отправиться на передовую. 15 июня того же года стало известно, что бойцы вновь отправились в зону военной операции.

Слова Кадырова были направлены на предотвращение сдачи чеченских бойцов в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.