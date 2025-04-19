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19:22, 19 апреля 2025

Бойцы из девяти регионов юга России возвращены в рамках обмена военнопленными

Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.04.25, https://t.me/mod_russia/51495.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обмен военнопленными с Украиной состоялся по формуле 246 на 246. Среди вернувшихся на родину российских бойцов жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского  и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской  областей.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 175 на 175, также Украине переданы 22 тяжелораненых военнопленных. 5 февраля в рамках обмена пленными с Украиной в Россию возвращены 150 военнослужащих, в том числе бойцы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кубани, Ростовской и Волгоградской областей. 15 января Украина и Россия обменялись тяжелоранеными военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе предыдущего обмена 30 декабря 2024 года 150 военнопленных вернулись в Россию.

Силами Минобороны РФ сегодня проведен самый массовый за все время обмен военнопленными с украинской стороной, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

"В Россию из плена вернулись 246 наших военнослужащих, на Украину переданы 246. Кроме того, в рамках репатриации, на родину возвращаются 15 наших тяжелораненых бойцов, на Украину отправится 31", - написал он в своем Telegram-канале.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщило Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, говорится в сообщении министерства.

Как следует из списков, опубликованных движением "Наш выход",  принимающим участие в организации обменов, среди вернувшихся в Россию военных жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского  и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Волгоградской и Ростовской  области.

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Автор: "Кавказский узел"

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